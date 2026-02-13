¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÖºÇ¹â¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡×ËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÈÁá¤¯¤â¡Ö¥µ¥·ÈÓ¡×¡¡»ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÇµÜºêÆþ¤ê¤ÎÅöÆüÌë¤Ë
¡¡3·î³«ºÅ¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢µÜºêÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¤ÏÁáÂ®¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖµÜºê¤ËÍè¤ÆºÇ½é¤ÎÌë¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤È¥µ¥·ÈÓ¡Ê¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò2¿ÍÉÕ¤¡Ë¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖËÒ¸¶Áª¼ê¤ÏÂçºå¤«¤é¹çÎ®¤·¤ÆÂ¨¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤¿¤á¤¢¤Þ¤êÏÃ¤»¤º¡¢Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÁ´Á³ÏÃ¤»¤º½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò3Ç¯´Ö°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤é2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÒ¸¶Áª¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¤¤¤¤ÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼Â¸½¡£º£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆºÇ¹â¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ç½É¤ÎÆüÄø¤Ï2·î14¡Á24Æü¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡¢16¡¢20ÆüµÙÍÜÆü¡Ë¤Ç½éÆü¤Î14Æü¤«¤éÁ´ÆüÄø¤Ç»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤ÎÂç²ñ¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£