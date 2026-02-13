GENICÁý»ÒÆØµ®¡õ¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡Öµá5²¯¥É¥ë¡×¡ÖFFÆâ¤«¤é¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¥ª¥¿¥¯Æ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤êºÆ¸½¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸ò¾Ä¤¬¥ê¥¢¥ë¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/13¡ÛÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×GENIC¤ÎÁý»ÒÆØµ®¤ÈÇÐÍ¥¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤¬2·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¥¤¥±¥á¥ó²Î¼ê¡Ö¸ò¾Ä¤¬¥ê¥¢¥ë¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¥ª¥¿¥¯¤Î¤ä¤ê¼è¤êºÆ¸½
¤³¤ÎÆü¡¢¶ðÌÚº¬¤Ï¡Öµá5²¯¥É¥ë¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢Áý»Ò¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤¹¤ë¤ÈÁý»Ò¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡ÖFFÆâ¤«¤é¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÊý¤³¤Á¤é¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤È¸ò´¹¤Ç¤´ÁêÃÌ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È°¸Ì¾¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¶ðÌÚº¬¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê2021¡Á2022¡Ë¤Ç¶¦±é¡£2·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁý»ÒÆØµ®¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026.04-2027.03¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁý»Ò¤Ï¡¢¶ðÌÚº¬¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥Ù¥Ã¥É¤ÎËí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬¥°¥Ã¥º¤Î¸ò´¹¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òºÆ¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥¿¥¯¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²ñÏÃ¤Ë¿Æ¶á´¶¡×¡Ö¸ò¾Ä¤¬¥ê¥¢¥ë¡×¡ÖÊÖ¤·¤¬Å·ºÍ¡×¡Ö¿ä¤·³è¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ë¥ï¡¼¥É¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Áý»ÒÆØµ®¡õ¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¢¥ª¥¿¥¯¤Î²ñÏÃ¤òºÆ¸½
¢¡Áý»ÒÆØµ®¤È¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ËÈ¿¶Á
