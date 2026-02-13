Å¹ÊÞ¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤ÇÅ´¹ü¤¬ÃËÀºî¶È°÷¤ËÄ¾·â¡¡ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡°¦ÃÎ¸©ÃÎÎ©»Ô
13Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©ÃÎÎ©»Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢·úÀßµ¡³£¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤¿Å´¹ü¤¬Íî²¼¤·¤ÆÃËÀºî¶È°÷¤ËÄ¾·â¤·¡¢ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸á¸å2»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÃÎÎ©»ÔÀ¾ÃæÄ®¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö²òÂÎºî¶ÈÃæ¤ËÅ´¹ü¤¬ÃËÀºî¶È°÷¤ÎÂÎ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¡Ö°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¾¤Îºî¶È°÷¤¬·úÀßµ¡³£¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤¿Å´¹ü¤¬Íî²¼¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£