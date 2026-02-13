¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¡¡¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤ò¸½ÃÏ¤Ë°ÜÁ÷ÌÜÅª¤ÇÏ¢¹Ô¤«¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬£²¿ÍÂáÊá
½êºß¹ñ³°°ÜÁ÷Î¬¼è¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â´¢Ã«»Ô¤Ç¡¢¼«±Ä¶È¤Î»³²¼Êþ¹¸ÍÆµ¿¼Ô(41)¤È¡¢°û¿©Å¹Å¹°÷¤Îº´Æ£Æ©ÍÆµ¿¼Ô(58)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2025Ç¯2·î¡¢Â¾¤Î¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÃË(35)¤ËÂÐ¤·¡Ö»Å»ö¤·¤ÆÊÖ¤¹¤«¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤«¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Þ¤ÇÏ¢¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµòÅÀ¤Ç¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¡¢ÆüËÜ¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÃË¤¬Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
