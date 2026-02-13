¡ÖTRANSFORMERS OVERGEAR¡×¥·¥êー¥º¤Ç¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÉðÁõ¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤Î¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤ÎCG¤¬¸ø³«
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸þ¤±¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖT-SPARK¡×¤Ï¡¢2·î13Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖT-SPARK LIVE¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖTRANSFORMERS OVERGEAR¡×¥·¥êー¥º¤Ç¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¤ÎÀ©ºî·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTRANSFORMERS OVERGEAR¡×¤Ï¥ê¥¢¥ë¥á¥«¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î¿·¥·¥êー¥º¡£Âè1ÃÆ¤Ë¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ï¥¤¥É¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Ë¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤ËÊÑ·Á¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤¹¤ë¡£
¡¡2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖTRANSFORMERS OVERGEAR TRAILER¡×¤Ç¤âÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖTRANSFORMERS OVERGEAR¡×¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡Ú¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¡ÛT-SPARK¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡ÚT-SPARK LIVE¡Û2026Ç¯2·î13Æü(¶â)20»þ～ ³«ºÅ¡Û ¡Ú¡Ú¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡ÛTRANSFORMERS OVERGEAR TRAILER¡Û
TRANSFORMERS NEW PRODUCT- T-SPARK ¸ø¼° (@tspark_official) February 13, 2026
OVERGEAR¤è¤ê
¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×À©ºî·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ú¤Â³¤T-SPARK LIVE¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§YouTubeÇÛ¿®URL¢§
https://t.co/oztQu49WNd pic.twitter.com/TPV78V2YEw
(C) £Ô£Ï£Í£Ù