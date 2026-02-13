¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ß¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì♡¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ç¥£ÅÐ¾ì
Craft Candy Theater¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¡×¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òÈ¯Çä¡£2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹♡
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡õ¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÀ¤³¦´Ñ
WICKED ELPHABA¡¿¥ß¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î¾ÝÄ§¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ºîÉÊ¥í¥´¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ë¹»Ò¡¦ä¶¡¦¥±¥·¤Î²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥·¤Î²Ö¤ÏÊª¸ì¤Ç¡ÖÌ²¤ê¡×¤ä¡Ö»ÙÇÛ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÂ¸ºß¡£Ì£¤ï¤¤¤â¡ÈÎÐ¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÇÅý°ì¤·¡¢ÆâÌÌ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
WICKED GLINDA¡¿¥ß¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Òー¥ë¡¦Ä³¡¦ËâË¡¤Î¾ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Ä³¤Ï¡ÖÊÑ²½¡×¤ä¡ÖÀ®Ä¹¡×¤ò¾ÝÄ§¡£¥Ô¥ó¥¯¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¿ー¤Î¤¤¤È¤³Âè2ÃÆ♡¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤¬¤±¿·ºî¡õÂçºå¸ÂÄê¤âÅÐ¾ì
¥»¥Ã¥È¡õ¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¤âÃíÌÜ
WICKED¡¿¾®Ê¬¤±¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò³Æ5ÂÞ¤º¤ÄµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¸ÄÊñÁõ¤Ç¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤Î¤ª¶¡¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
WICKED GLINDA¡¿¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡Ê¥Ôー¥Á¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡Ë
²Á³Ê¡§900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥ê¥ó¥À¤Î¾óÀè¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¸÷¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡£¥Ôー¥Á¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¡¢´Å¤¹¤®¤ºÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÌ£Àß·×¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¡õÈÎÇä¾ðÊó
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ°Ê¾å´Þ¤àÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¹¡£ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Universal Studios Licensing LLC¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°LLC¡Ë¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢PAPABUBBLE¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤ò´Å¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤äÀ®Ä¹¤ò¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Î¹âÍÈ´¶¤Ë¤â¡¢´Ñ¤¿¸å¤ÎÍ¾±¤¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡¢WICKED¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¿È¶á¤Ë¢ö¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢ー¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ç¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡