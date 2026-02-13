Â¼¼ç¾Ï»Þ¤µ¤ó¡¡ÅÏÊÆ¤·¸½ºß¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Á¡õ±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¡¦Â¼¼ç¾Ï»Þ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¢¤Î¶â¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¤ÏGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¡¢2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç4°Ì¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2014Ç¯11·î¡¢33ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Æ¥¥µ¥¹½£¡¢¥À¥é¥¹¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢20¿Í¤Û¤É¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¶µ¤¨¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò½¬¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À¸ÅÌ¤âÂô»³¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¿¦¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼Â¤Ï±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±Ç²èÀ½ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¼ç¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë±ÇÁü¥Á¡¼¥à¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥·¥ç¡¼¼«ÂÎ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç±Ç²èÀ½ºî¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ÷·Þ¡¢¿©»ö¤Î¼êÇÛ¡¢¥Þ¥¤¥¯·¸¤â¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Èæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆÃ¼ì¥á¡¼¥¯¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ç¿å¤«¤éÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ìò¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬À¨¤¯½Å¤¯¤Æ¡¢¼ó¤¬¤à¤ÁÂÇ¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Þ¤Ç8ËÜ¤Î±Ç²è¤òÀ½ºî¡£¡ÖSon of Sehba¡×¤Ç±Ç²è¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢º£¤Î²ÈÄÂ¤Ï2LDK¤Ç40Ëü±ß¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯ÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥«¥ó¥Ì¤È¤«¤Ç¾Þ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¸À¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£