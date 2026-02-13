Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢»àµî¸å½é¤á¤ÆÌ´¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Éã¡¦ÌÐÍº¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡Ö¤¢¤¢Å·¹ñ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê60¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å6»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉãÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò¡¢»àµî¸å½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÌÐ¤ÏºÇ¶á¸«¤¿Ì´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ì´¤Ç¡£¤¢¤ëÉô²°¤ËÄÌ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤È¤ª¤ä¤¸¤¬±ßÂî¤Îº¸Â¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬¤³¤³¡Ê¼êÁ°¡Ë¡¢¤ª¤ä¤¸¤¬¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¢¤¢Å·¹ñ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡¢2¿Í¤È¤â¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö±¦Â¦¤Ë¤Ê¤ó¤È°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¸µÁíÍý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î±ü¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ÊÈøºê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¡£4¿Í¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢¤º¤Ã¤È¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¬¡Ø°ìÌÐ¡¢¤³¤³ºÂ¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬´é¤òÅÐ¾ì¡£¡Ö¡Ø¤ª¤¤ºÂ¤ì¤è¡£¤É¤¦¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡¢Ì´¤¬¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¹¤´¤¯²¶¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤Ì´¤È¤¤¤¦¤«¡£³§¤µ¤óÅ·¹ñ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤È¡£¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ´¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²º¤ä¤«¤Ê¿´¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÊ¤¬µ¯¾²¡£ºÊ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü°ìÌÐ¤¬Éâµ¤¤ò¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯Ì´¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½÷¤Ë¶âÊ§¤¦¤Ê¡¢¤³¤Î¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¶ì¾Ð¤¤¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¤¬¤»¤Ã¤«¤¯¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÌ´¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´Éô²õ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Ì´¤Ç¾Ð´é¤ÎÌÐÍº¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶³´¿¼¤²¤Ç¡Ö¤ª¤ä¤¸¤¬Å·¹ñ¤ËµîÇ¯6·î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¤ä¤¸¤ÎÌ´¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£