Ç¯¶â·î16Ëü±ß¡¦Ï·¸å»ñ¶â400Ëü±ß¡ÖÉ×ÉØ¤Ç»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥À¥«¤Î»ô°é¤ò¤·¤¿¤ê¡×67ºÐÃËÀ¤Î²á¤´¤·Êý
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÆÊÌÚ¸©ºß½»67ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê66ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÉÔÌÀ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§ÉÔÌÀ
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â400Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§7Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§8000±ß¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡Ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â80Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡¢µëÍ¿¼ýÆþ140Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÊª²Á¹â¤ÇÇ¯¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö20Ëü±ß¡×¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¡Ö±¿Á÷¶È¤Ç·î8Ëü±ß¤Û¤É¡×¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¡×¤ËÄ´À°¤·¤Æ²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÃùÃß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àè¤¬ÉÔ°Â¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÇ¯1²ó¤ÏÎ¹¹Ô¡¢·î1²ó¤Ï³°¿©¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Ç»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥À¥«¤Î»ô°é¤ò¤·¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤ÈÏ·¸åÀ¸³è¤Î²á¤´¤·Êý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÆÊÌÚ¸©ºß½»67ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§67ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê66ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÉÔÌÀ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§ÉÔÌÀ
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â400Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â480¥«·î
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¡§8Ëü±ß¡Ê·«¤ê²¼¤²¼õµë¤È¿ä»¡¡Ë
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§7Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§8000±ß¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡Ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â80Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡¢µëÍ¿¼ýÆþ140Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¡ÖÊª²Á¹â¤ÇÇ¯¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÊª²Á¹â¤ÇÇ¯¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö20Ëü±ß¡×¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿Á÷¶È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç·î8Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¡×Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¤ÎµëÍ¿¡×¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¡Ö±¿Á÷¶È¤Ç·î8Ëü±ß¤Û¤É¡×¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¡×¤ËÄ´À°¤·¤Æ²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯1²ó¤ÏÎ¹¹Ô¡¢·î1²ó¤Ï³°¿©¡×¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¼Ö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÃùÃß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àè¤¬ÉÔ°Â¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÇ¯1²ó¤ÏÎ¹¹Ô¡¢·î1²ó¤Ï³°¿©¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Ç»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥À¥«¤Î»ô°é¤ò¤·¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤ÈÏ·¸åÀ¸³è¤Î²á¤´¤·Êý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)