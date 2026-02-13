¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Î¥Ü½÷»ÒHP¡Û5°Ì¡¦¹©Æ£ÍþÀ±¡Ö4Ç¯¸å¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡× 9°Ì¡¦ÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É½÷»Ò¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î·è¾¡¤¬2·î13ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·³ã¸©Àª2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÚÅÄ¤»¤ÊÁª¼ê¤¬9°Ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é½Ð¾ì¤Î¹©Æ£ÍþÀ±Áª¼ê¤¬5°Ì¤È·òÆ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î13ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Îー¥Üー¥É½÷»Ò¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î·è¾¡¡£
¡ÚÃæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¡¡»ûÅç²Â»Ò ÀèÀ¸¡Û
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¤³ê¤ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÃÏ¸µ¡¦Ì¯¹â»Ô¤«¤éÃæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¤ä¸åÇÚ¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ëÃæ¡Ä
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¡£¥´ー¥°¥ë¤Î±ü¤Ë¤Ï·è°Õ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ä¥ì¥®¥å¥éー¥Õ¥Ã¥¿ーº¸Â¤¬Á°¡£¤³¤³¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Àã¤Î¹ß¤ëÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢·Þ¤¨¤¿1ËÜÌÜ¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤É¤¦¤À¡Ä1080¤Ï¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤È¤¡¢ÂÎ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÉÚÅÄ¡£
¡ÚÉÚÅÄ¤»¤Ê Áª¼ê¡Û
¡Ö¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¸ø¼°Îý½¬¤ÇÉé½ýÄË¤ß¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡ÖËå¤Î¤ë¤¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÁ°²óËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¡£¤½¤Î¡¢¤ë¤¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÏÂåÉ½¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ëå¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ×¤à¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×
¡ÚÉÚÅÄ¤»¤Ê Áª¼ê¡Û
¡Ö°ì½ï¤Ë³¤³°Å¾Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¿´¶¯¤¤¤·¡¢¤ª¸ß¤¤Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
ºòÇ¯Ëö¤Î¼èºà¤Ç¡¢¤³¤¦Ëå¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÚÅÄÁª¼ê¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤ëËå¡¦¤ë¤¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¡Ä
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Öº£ÅÙ¤Ï¥¥ã¥Ö¡£¥á¥¤¥ó¤ËÌá¤ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É900¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É540¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¡¢¹â¤µ¤ò½Ð¤¹¡£1080·è¤á¤¿¡¢ºÇ¸å1080·è¤á¤Æ¤¤¿¡×
2ËÜÌÜ¤òÌµ»ö¤Ë³ê¤ê½ª¤¨¤¿ÉÚÅÄ¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï68¡¥25¡£2ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ7°Ì¤Ë¡£
°ìÊý¡¢1ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨3°Ì¡¢2ËÜÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë»þÅÀ¤Ç4°Ì¤È¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤Î¹©Æ£ÍþÀ±¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Ö¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÃ¯¤è¤ê¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë³ê¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¹©Æ£¤Ç¤¹¡£16ºÐ¡£¤µ¤¡¡¢º£¥É¥í¥Ã¥×¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É900¡×
¥á¥À¥ë·÷Æâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2ËÜÌÜ¡£¹©Æ£¤ÏÃå¼Â¤Ë¹âÆñÅÙ¤Î¥¨¥¢¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Ö¥á¥¤¥ó¤ËÌá¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¡¢¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¡£1080·è¤Þ¤Ã¤¿¡×
½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤ÈÏÃ¤¹16ºÐ¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡ÖÆÀÅÀ¤Ï81¡¥75¡£¥á¥À¥ë·÷Æâ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤Î3ËÜÌÜ¡£¸©Àª2¿Í¤¬´Ó¤¤¤¿¤Î¤Ï¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡ÖÊ¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯8°Ì¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢ÉÚÅÄ¤Î3²óÌÜ¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¤Ï720¡×
2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤ËÄ©¤àÉÚÅÄ¡£
¡ÚÉÚÅÄ¤»¤Ê Áª¼ê¡Û
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Öº£ÅÙ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¡£¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ1080¡Ä¥ê¥Ã¥×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹¶¤á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤Â³¤±¤¿ÉÚÅÄ¤Î·òÆ®¤òÃÏ¸µ¤Ï¾Î¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¡¡»ûÅç²Â»Ò ÀèÀ¸¡Û
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÍ¦µ¤¤È¤«¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯·ë²Ì¤Ï9°Ì¡£
¡ÚÉÚÅÄ¤»¤Ê Áª¼ê¡Û
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡Ä
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Ö¥ê¥»¤Î¥¹¥Ú¥ë¤Ï±Ñ¸ì¤ÇRISE¡£¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥ó¤È¤·¤Æ¤â³¤³°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£ÍþÀ±¡×
3ËÜÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þÅÀ¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¡£Á°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤ËÉÔ°Â¤âÊú¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡ÖµÕ¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥¥ã¥Ö1080¡Ä¡¢1080¥á¥¤¥¯¤Ê¤é¤º¡£¤ª¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¡×
½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ²¡¹¤Î5°ÌÆþ¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹©Æ£ÍþÀ± Áª¼ê¡Û
¡Ö¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤â²ù¤·¤¤¤·¡¢¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢4Ç¯¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²á¤´¤·¤¿4Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ä·Ð¸³¤Ï¼¡¤Î4Ç¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£