¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÈÞÆî¡¡¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¡¦¾®ÇÈ¤ËÄ¾ÀÜ¾¡Íø¡Ö»ä¤¬Çò¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÈÞÆî¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¡¦¾®ÇÈ¡Ê£²£¹¡Ë¤«¤éÄ¾ÀÜ¾¡Íø¤òÃ¥¤¤¡¢ºÆ¤Ó¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÞÆî¤Ï£·Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¡¢ÁÔÎï°¡Èþ¤ò°ì½³¤·¤Æ£Ö£³¤òÃ£À®¤·¤¿¾®ÇÈ¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡££±£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¡Ö¥´¥Ã¥º¥¢¥¤¡Ê£Ç£Å¡Ë¡×¤Î¼ëÎ¤¡¢¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡×¤Î±©Æî¡¢É±¤æ¤ê¤¢¡¢¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ê£Ã£Á¡Ë¡×¤Î°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¤Èº®¹ç¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¡£¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾®ÇÈ¡õÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡õÎ°°²Æ¡õÍùÆî¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¡õ°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¤È£±£²¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæÈ×¤ÇÈÞÆî¤¬¥Ø¥¤¥È¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òÆÀ¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«´íµ¡¤òÃ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°ÊÑ·¿¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥À¡¼¤ò¾®ÇÈ¤ËßÚÎö¤µ¤»¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±£´Ê¬²á¤®¡¢¼ëÎ¤¤È¤Î¹¥Ï¢·¸¤ò¤«¤éÊÑ·¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ï¥Þ¡¼¤ò·è¤á¤ÆÎ®¤ì¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇºÇ¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç²£¤¿¤ï¤ë¾®ÇÈ¤ËÆÀ°Õ¤Î¥Þ¥Ã¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òÅê²¼¤·¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ¾¡Íø¤òÃ¥¤Ã¤¿ÈÞÆî¤Ï¡Ö¾®ÇÈ¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤¿¤¾¡ª¡¡º£Æü¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÇò¡Ê¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¡Ë¤ËÄ©Àï¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢º£ÆüÉé¤±¤Æ¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â»ä¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾®ÇÈ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤í¤¦¤è¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤Ê¡ª¡×¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁË»ß¤¹¤ë¤È¡Öº£Æü¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éµ¢¤ì¡ª¡×¤È°ì³å¤·¡¢¥Ø¥¤¥È¤ò¥ê¥ó¥°¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÈÞÆî¤Ï¡Öº£¥Ø¥¤¥ÈÂÐÂ¾¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Àµµ¬·³¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡Ø¥Ø¥¤¥È¤òÅÝ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Ê¹¤Ë°¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥Ø¥¤¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤È£Ã£Á¤È¤â¤â¤Ã¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¼ëÎ¤¤µ¤ó¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤º»ä¤¬Çò¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²¦ºÂ¼è¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÞÆî¤¬°Ç¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òµß¤¤½Ð¤¹¡£