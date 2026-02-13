Í¥Î¤¡¢¿Íµ¤½÷À²Î¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø ¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤âÈäÏª¡ÖÃçÎÉ¤··»Ëå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/13¡Û²Î¼ê¤ÎÍ¥Î¤¤¬2·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷À²Î¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û31ºÐ¥¤¥±¥á¥ó²Î¼ê¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸²Î¼ê¤È¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É
2·î11Æü¡¢½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¡Ê¥Ä¥¡Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖNIPPON BUDOKAN ¡Á¾µÇ§ÍßµáÇúÈ¯¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£Í¥Î¤¤Ï¡Ötuki.¤Á¤ã¤ó¤Î½éÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿tuki.¤¬ÁÇ´é¤òÈó¸ø³«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¡¢Í¥Î¤¤¬tuki.¤Î´é¤ò¤¦¤Á¤ï¤Ç±£¤¹·Á¤Ç¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥Î¤¤Ï¡Ö²¶¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÉðÆ»´Û¤ò»ÙÇÛ¤·¤ÆÆ²¡¹¤È²Î¤¤ÀÚ¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡£²¶¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤Ã¤È¡ª¡×¤È¸½Ìò¹â¹»À¸²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëtuki.¤Î²ÎÀ¼¤òÀä»¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ötuki.¤Á¤ã¤ó¡¢½éÉðÆ»´Û¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ètuki.¤Ë½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤··»Ëå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
tuki.¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î16ºÐ¡£ÁÇ´é¤äËÜÌ¾¤Ê¤É¤ÏÈó¸ø³«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¸å¤Î¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÀµ¼°¤Ë¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Billboard Japan Hot 100¤Ç½é¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤ä¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û31ºÐ¥¤¥±¥á¥ó²Î¼ê¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸²Î¼ê¤È¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¢¡Í¥Î¤¡¢tuki.¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«
2·î11Æü¡¢½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¡Ê¥Ä¥¡Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖNIPPON BUDOKAN ¡Á¾µÇ§ÍßµáÇúÈ¯¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£Í¥Î¤¤Ï¡Ötuki.¤Á¤ã¤ó¤Î½éÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿tuki.¤¬ÁÇ´é¤òÈó¸ø³«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¡¢Í¥Î¤¤¬tuki.¤Î´é¤ò¤¦¤Á¤ï¤Ç±£¤¹·Á¤Ç¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Í¥Î¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤··»Ëå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÏÃÂê¤Îtuki.¤È¤Ï
tuki.¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î16ºÐ¡£ÁÇ´é¤äËÜÌ¾¤Ê¤É¤ÏÈó¸ø³«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¸å¤Î¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÀµ¼°¤Ë¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Billboard Japan Hot 100¤Ç½é¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤ä¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û