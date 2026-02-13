¡Ú¸ÞÎØ¡ÛÁª¼ê¤é¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢ºï½ü¿½ÀÁ¿ô¤Ï1000·ïÄ¶¤¨¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡ÖTEAM¡¡JAPAN¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¡¡Ãæ´Öµ¼Ô²ñ¸«¡×¤¬13Æü¡¢¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñ7ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ò½ª¤¨¤ÆÆüËÜÀª¤Ï¶â2¡¢¶ä2¡¢Æ¼6¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿°ËÅì½¨¿ÎÃÄÄ¹¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖËèÆü¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î·ï¿ô¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤é¤òÈðëîÃæ½ý¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î12Æü¸½ºß¤Çºï½ü¿½ÀÁ¿ô¤¬1055·ï¡¢ºï½ü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤¬198·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ËÅìÃÄÄ¹¤Ï¡ÖÂçÉñÂæ¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤ò²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£