¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥àÊá¼ê¤ÎÄá²¬¿µÌé»á¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡ÈË¿ÂçÊªÅê¼ê¡É¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÃæÅèÁï¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Î¶¹´Ö¤Çµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÌµ»ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤¬¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡£Ã£Àî»á¡¢ÌðÌî»á¡¢À¾»³»á¤é²æ¤Î¶¯¤½¤¦¤Ê¸µÊá¼ê¤ÏÅöÁ³¡Ö¡û¡×¡£Í¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¤ÎÄá²¬»á¤â¡Ö¡û¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ìÌÌ¤¬µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤À¡£
¡¡Äá²¬»á¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Ã¯¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈÂçÊªÅê¼ê¡É¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÃæÅèÁï»á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤±¤óÀ©¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Äá²¬»á¤Ï¡ÖÈà¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Áö¤é¤Ê¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤â·ë¹½¤±¤óÀ©¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤±¤óÀ©¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡ÊÅê¼ê¤Ï¡ËÌÀ¤é¤«¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Äá²¬»á¤Ï¥µ¥¤¥óÌµ»ë¤òÁªÂò¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤ë¤ÈÃæÅè»á¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢¤Ê¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äá²¬»á¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ºÇ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë¿ÂçÊªÅê¼ê¤Ë¤Ï¤±¤óÀ©¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿ÍýÍ³¤ò»î¹ç¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äá²¬»á¤ÏÌ¾Á°¤òÉú¤»¤¿¤¬¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¿¿ÃæËþ»á¡Ê55¡Ë¤¬¤½¤ÎÅê¼ê¤ò¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£