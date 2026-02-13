HANA¡¢Å¸Í÷²ñ½éÆü¤Ë¥Õ¥¡¥ó½¸·ë¡¡¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÌ¥Î»¡¡°áÁõ¤äMV¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Êª¤â
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ØHANA EXHIBITION¡Ù¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥Ï¥é¥«¥É¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢HANA¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ø¥Ï¥é¥«¥É¡Ù¤Î4³¬¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ØMAZE¡Ê¥á¥¤¥º¡Ë¡Ù¤ÈHANA¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢MV¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Êª¡¢²áµî¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ3¼ï¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÊÉ¤ËÅ½¤ë»²²Ã·¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢HANA¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HANA¤Ï¡¢²»³Ú»öÌ³½ê¡ØBMSG¡Ù¤È¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤«¤é2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸Í÷²ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·»Ëå¡Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ë¤ÇË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖºÙ¤¹¤®¤ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØDrop¡Ù¤Î°áÁõ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¡ËºÇ½ª¤Ë»Ä¤Ã¤¿10¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä°¤¯¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¼¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¼å¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤À¤±¤É¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¶¯¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢Ç¥¿±Ãæ¤¹¤´¤¯¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Á´¤Æ¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¸Í÷²ñ¤Ï3·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ø¥Ï¥é¥«¥É¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ØMAZE¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£