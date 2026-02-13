◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパークなど）

16日に予選が行われるスノーボード・スロープスタイル（SS）の公式練習が13日に始まり、日本代表男女各4選手も参加。ビッグエア女子で金メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）もジブ（障害物）や3つのジャンプ台の感触を確かめ、「滑りはいい感じだった。コース自体も、見た目よりは凄く滑りやすかった」と印象を語った。

スロープスタイルはジブとジャンプ台が組み合わされたコースを滑り、技の難度や多彩さを競う。単発のジャンプで競うビッグエアと比較して、個性が出やすい競技でもあり、村瀬もスロープスタイルの方が好きと公言。この日も改めて「いろんな表現ができると思っているので、それを出したい」と話した。

常日頃からスノーボードをもっと日本で広めたいと願う村瀬。ビッグエア決勝は日本時間の午前3時30分開始とアピールチャンスが小さい時間帯だったが、スロープスタイルは16日午前6時30分に予選、17日午後9時に決勝が始まる。テレビのゴールデンタイムにあたり、より多くの人に見てもらえるチャンスだけに、「日本の皆さん、海外の皆さん、全国の人に見せるためにここに立っているので、それを表現できるように」と意気込んだ。