【横山恭爾の目】

ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、小野光希（バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。

同種目の日本勢では、前回北京大会銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）に続いて２大会連続のメダル獲得。チェ・ガオン（韓国）が９０・２５点で優勝し、３連覇を狙ったクロエ・キム（米）は８８・００点で２位となった。日本勢は清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、工藤璃星（同）が５位、冨田が９位だった。

◇

昨年３月の世界選手権を見て、男女ともより自分らしいスタイルや演技の多様性を見せないと加点を引き出せないようになってきたと感じた。今回、日本勢を含む多くの選手が独自の跳び方やルーチンにこだわっていた。競技レベルが４年前の北京五輪に比べて一段階上がった印象だ。

つま先だけでなくかかと側のエッジでの踏み切りや繊細な板の使い方、連続した回転技などがそうだ。チェ・ガオンの３回目の最初のトリック「スイッチバックサイド９００」は予選より回転数を増やし、技のバラエティーを示したもので、攻めた演技構成で勝ち切ったとも言える。

チェ・ガオンとクロエ・キムの２人の力が飛び抜けていたが小野以下３〜５位を日本勢が占めた。十分に力を発揮したと言っていい。

３回目に８４・００点を出して４位に浮上した清水はもう少し高い得点が出るかと思った。演技の後半、エアの高さがなくなった点がマイナス材料だったのかもしれない。小野が銅メダルを決めた１回目の最高到達点と平均の高さは３・５メートルと３・０メートル。一方、清水の３回目は２・９メートルと２・０メートルだった。ハーフパイプでは高さをキープすることが良い演技の大前提で、その必要性を改めて感じた。（２０１４年ソチ五輪審判員）