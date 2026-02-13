¡Ö¸Å¸«¤¨¡×¤«¤éÂ´¶È¡ª¡Úniko and ...¡Û40¡¦50Âå¤Î¤ª¤·¤ã¤ì³Ê¾å¤²¡ª¡ÖºÇ½Ü¥Ç¥Ë¥à¥Ü¥È¥à¥¹¡×
¿ô¥·ー¥º¥ó¿Íµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¡£½Õ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¸Å½¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡Úniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡Û¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ê¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡ÖºÇ½Ü¥Ç¥Ë¥à¥Ü¥È¥à¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄø¤è¤¤¸÷Âô¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¡¢Å·Á³Í³Íè¥»¥ë¥íー¥¹Á¡°Ý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤·¡¢¾åÉÊ¸«¤¨¤âÁÀ¤¨¤ë¥¹¥«ー¥È¤È¥¸ー¥ó¥º¤Ï¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àü¤¯¤À¤±¤Ç¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤ÊºÇ½Ü¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È
¡Úniko and ...¡Û¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥È¥í¥ó¥°¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È¡×\8,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ú¥¤¥ó¥¿ーÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¿þ¤Ë¤Û¤É¤²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥ê¥á¥¤¥¯´¶¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥àー¥É¤â±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃæ¤Ë¤â½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£Àü¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥é¥¤¥¯¤Ê¥àー¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ùー¥¸¥å¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤È¡¢¥¢¥á¥«¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ò¥Ã¥³¥êー¤Î2¿§Å¸³«¡£