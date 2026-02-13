愛媛県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「今治市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件のひとつ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
その中から、愛媛県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：今治市／56票愛媛県の北部に位置し、造船業やタオルの生産で全国的に知られる市です。「しまなみ海道」の起点の一つであり、多島美を誇る瀬戸内海の豊かな自然に恵まれています。中心市街地は整備されつつも、全体的に穏やかな雰囲気で、市民生活に必要な施設が揃っています。地域活動への参加意識が高く、住民同士が顔見知りであるケースも多いため、地域全体で子供や高齢者を見守る環境が整っており、安全性が高いと評価されています。
回答者からは「伝統の町なので治安が良さそう」（30代女性／東京都）、「にぎわいもありつつのんびりとした落ち着いた雰囲気があるから」（30代女性／静岡県）、「海沿いで自然環境が豊がで犯罪件数も少ないので安心して暮らせる」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：松山市／82票愛媛県の県庁所在地であり、四国最大の人口を擁する都市です。日本最古の温泉として有名な「道後温泉」や、日本で12基しか残っていない現存12天守の一つである「松山城」を擁する観光都市でもあります。中心部は賑わいを見せますが、市全体としては落ち着いた雰囲気が保たれており、教育機関も充実しています。防犯カメラの設置や警察のパトロールが効果的に機能しており、都市機能の利便性と、地方都市らしい安心感が両立していると認識されています。
回答者からは「観光地で警備をしっかりしていそうだからです」（20代男性／東京都）、「のどかな環境で子どもや高齢者も住みやすいイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「市街地でも夜間は比較的安全。道後温泉周辺や観光地も治安は良いです」（20代男性／岡山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)