¥¹¥Î¥Ü¥¯¥í¥¹¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¡×µÈÅÄÏ¡À¸¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½ÐÃÙ¤ì¶Á¤¯¡Ä£±²óÀïÇÔÂà¤·¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì´¶¼Õ¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£±£³Æü¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹½÷»Ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ì¡¢½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÅÄÏ¡À¸¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤Ï¡¢£±²óÀï¤Ç£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Î£´Æü¡¢º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¡×¡££±¿Í¤º¤Ä³êÁö¤·¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç£±²óÀï¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤ò·è¤á¤ëÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢£²²ó³êÁö¤·¡¢Á´£³£²Áª¼êÃæ£²£¸°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë³êÁö¤·¡¢¾å°Ì£²¿Í¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤à£±²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤ä¤ä½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£ÃæÈ×À¹¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÂà¸å¤ÎÃæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡££´Ç¯¸å¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£