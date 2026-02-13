¡Úµð¿Í¡Û¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½çÄ´¡×¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬´¶¤¸¤¿ÆüÊÆ¥¥ã¥ó¥×¤Î°ã¤¤¡Ö¤½¤³¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë²ÆìÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£³£°Æü¤ÎÍèÆü¤«¤éÌó£²½µ´Ö¡£µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢ÆÃÂç¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¤òÊü¤Ä¤Ê¤É½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î»þ¤è¤ê£²¡¢£³½µ´ÖÁá¤¯»Ï¤Þ¤ë¡×¤ÈÄÌÎã¡¢£²·îÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¤âÁá¤¤¡È»ÏÆ°¡É¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¹¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î£²£±Ç¯¤Ë£²£µËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£·È¯¡£µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤Æ¤ÎÍèÆü¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤ÎÎý½¬ÀâÌÀ¤ä½õ¸À¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ØÈ¿Éü¡¢È¿Éü¡Ù¤À¤Ê¤È¡£¤½¤³¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½çÄ´¤Ç¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£