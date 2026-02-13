¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û2·î14Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÆü¡£ÍÍ¡¹¤Ê»ö¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤½¤¦¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¿Í¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ïµ¤Ê¬¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡£¸á¸å¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·18»þ°Ê¹ß¤Ï¤Þ¤¿±¿µ¤¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°Å¼¨¡£Æüµ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ÎÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÆÉ½ñ¤Ë¤â¥Ä¥¤¬¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÆü¤òÀ¸¤À¸¤¤È²á¤´¤¹ÊýË¡¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¿´¹½¤¨¼¡Âè¤ÇŽ¤½¼¼ÂÅÙ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹Ž¡