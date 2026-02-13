À¾»³½¨Æó»á¡¡¥×¥íÌîµå¤Î´ÆÆÄ¤ÏÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤Ã¤¯¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¸µÃæÆü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÎÀ¾»³½¨Æó»á¡Ê58¡Ë¤¬¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë½Ð±é¡£´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÅÄ»á¡¢Ã£Àî¸÷ÃË»á¡Ê70¡Ë¡¢ÌðÌîà¢Âç»á¡Ê57¡Ë¤é½Ð±é¤·¤¿Êá¼ê½Ð¿ÈOB¤¬¡Ö¡Ê¥×¥íÌîµå¤Î¡Ë´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÃæ¡¢1¿Í¤À¤±¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡À¾»³»á¤Ï¸½Ìò¤Ç3µåÃÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Çµð¿Í¡¢ÃæÆü¤Î2µåÃÄ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡Ö²£¤Ç¤¤¤í¤¤¤í´ÆÆÄ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë2022Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢ÃæÆü¥Ù¥ó¥Á¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¡Ê56¡Ë¤Î¶ìÆ®¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæÆü¤ÇÎ©Ï²´ÆÆÄ¤ò¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ü¥í¥«¥¹¤Ë¤ä¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢SNS¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿¤ê¡Ä¡£ÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤½¤ì¤òÂÑ¤¨¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¿¡£À¾»³»á¤Ï¡Ö¡ÊÎ©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¥á¥ó¥¿¥ëËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤Ã¤¯¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£