1»ù¤ÎÊì¡¦¸µNGT48²®ÌîÍ³²Â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉ×ÉØ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×É×¤È¤Î´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¹ë²Ú¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/13¡Û¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¤¬2·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¸µNGT¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×É×ÉØ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡ÖÊì¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂ©»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉ×¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿µÙÆü¡ª¡×¤ÈÉ×¤È2¿Í¤ÇµÙÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ø¹Ô¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤Èµ¤·¤ÆÉ×¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤äÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ëÉ×¤È¼«¿È¤Î¼ê¸µ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆü¡¹·ö²Þ¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ Èà¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È»ä¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ä¤â»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ»þ´Ö¡×¡Ö¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¡Ö¼ê¸µ¤À¤±¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²®Ìî¤Ï¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î2025Ç¯2·î16Æü¤ËÆþÀÒ¤òÊó¹ð¡£Æ±Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¡¢9·î9Æü¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¸µNGT¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×É×ÉØ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡²®ÌîÍ³²Â¡¢É×¤È¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉ×ÉØ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤Ø
¡ÖÊì¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂ©»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉ×¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿µÙÆü¡ª¡×¤ÈÉ×¤È2¿Í¤ÇµÙÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ø¹Ô¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤Èµ¤·¤ÆÉ×¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤äÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ëÉ×¤È¼«¿È¤Î¼ê¸µ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡²®ÌîÍ³²Â¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ»þ´Ö¡×¡Ö¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¡Ö¼ê¸µ¤À¤±¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²®Ìî¤Ï¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î2025Ç¯2·î16Æü¤ËÆþÀÒ¤òÊó¹ð¡£Æ±Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¡¢9·î9Æü¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û