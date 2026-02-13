´ä¶¶¸¼¼ù¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¿·¤·¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDangerous Key¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2·î11Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDangerous Key¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§2·î11Æü¤Ë¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDangerous Key¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
´ä¶¶¡§º£¤Ï¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Áá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
´ä¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¼Â¼Á¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬2²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´ä¶¶¡§¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¡È¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤â¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
´ä¶¶¡§¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤±¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§»ä¤â¡ÖDangerous Key¡×¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼¤Î´Å¤µ¤¬¤¹¤´¤¯°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£
´ä¶¶¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤É¤¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
´ä¶¶¡§ºÇ½é¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¤¤³¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¶Ê¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä²Î»ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢À©ºî¤Î¤È¤¤â¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò·ë¹½Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î1¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§Àè¤Û¤É¤â¡È¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¤Î±þ±ç¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â²Î»ì¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¶¶¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²Î»ì¤Ï²Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡È³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¤È¤¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
◆番組概要◆
番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55
パーソナリティ:山崎怜奈
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢´ä¶¶¸¼¼ù¤µ¤ó
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
◆番組概要◆
番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55
パーソナリティ:山崎怜奈
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X:@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
