¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡£¿À¸Í¥³¥í¥Ã¥±¤¬¤Í¤³¤Î·Á¤Î¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥í¥Ã¥±¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä

¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿À¸Í¥³¥í¥Ã¥±¤Ï2·î15Æü¡Á25Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥í¥Ã¥±¡×¡Ê220±ß¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î»Ý¤ß¤¬¸ú¤¤¤¿ºÙÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥ÈÆþ¤ê
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2·î22Æü¤Î ¡È¤Í¤³¤ÎÆü¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤Í¤³¤Î´é¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¤¹¡£
¿À¸Í¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¾·¤¤Í¤³¤Î´é¤ò¤«¤¿¤É¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ú¤¤¤¿ºÙÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ë¤ã¤ó¤³¥í¥Ã¥±
²Á³Ê¡§220±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î15Æü¡Á25Æü
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¿À¸Í¥³¥í¥Ã¥±³ÆÅ¹¡¡¢¨°ìÉô¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¢¤ê
