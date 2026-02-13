キスだけで移ることも。梅毒感染者の3割以上はコンドーム利用という調査結果

OURSはこのほど、KARADA内科クリニック渋谷院の診療データをもとに、梅毒感染リスクを減らすための正しい知識について発表しました。

■受診のきっかけは「症状」が5割強

まず、梅毒感染者に対し、相手または自分がコンドームを利用していたか尋ねたところ、利用していたのは30.4％でした。

梅毒は、口や外陰部周辺などの部位からも感染しうるため、コンドームでリスクをゼロにはできないことが分かっています。

性的接触について性交、経口、もしくは両方を問う質問では、8.3％が経口のみと回答しています。梅毒には咽頭梅毒というものがあり、キスだけでも感染する可能性があるとのこと。

梅毒感染者に対し、受診のきっかけを尋ねたところ、「症状がある」の回答は54.7％でした。その他には、感染が疑われる人との性行為で不安になった人や、健康診断や人間ドック、他の検査の採血などで陽性となった人がいました。

梅毒には自覚症状がない「無症候期」があり、感染に気付かないまま進行するケースもあるとのこと。しかし、感染力はあるため、その状態で性的接触があると相手にも移ってしまいます。

■調査概要

対象者：対象期間にKARADA内科クリニック渋谷院で梅毒と診断され治療を受けた患者

対象人数：289人

対象期間：2024年7月1日〜2025年10月31日

集計方法：問診票の内容を匿名化したうえで集計

（フォルサ）