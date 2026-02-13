¡Öµ»½Ñ¤Ï¹â¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...¡×¿À¸ÍDF¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç£²ÀïÏ¢È¯¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï£³Ï¢¾¡¤À¡£
¡¡£²·î£¶Æü¤ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤ÏµþÅÔ¤ËPK¾¡¤Á¡£10Æü¤ÎACLE¡¦FC¥½¥¦¥ëÀï¤Ï£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡£·Þ¤¨¤¿13Æü¤Î¥ê¡¼¥°Âè£²Àá¡¦Ä¹ºêÀï¤Ç¤â¡¢¿À¸Í¤Ï£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¼ò°æ¹âÆÁ¡£FC¥½¥¦¥ëÀï¤Ç£±ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡¢Ä¹ºêÀï¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£25Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¹¶·â¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ï¹â¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢Åö¤Æ¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡DF¤Ê¤¬¤é£²ÀïÏ¢È¯¤È¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤âµ®½Å¤ÊÆ¯¤¤Ö¤ê¡£42Ê¬¤Ëº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç·è¤á¤¿ÄÉ²ÃÅÀ¤âÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¤ªÁ·Î©¤Æ¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê34ºÐ¤¬¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
