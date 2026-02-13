¥¤¥ó¥Õ¥©£Ò¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï46¡ó¸º±×¤Ø
¡¡£É£Î£Æ£Ï£Ò£É£Ã£È <9338> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(22:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ13.5¡óÁý¤Î19.8²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢26Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ46.0¡ó¸º¤Î10.7²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Á°´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤·¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ52.6¡óÁý¤Î10.5²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î17.0¡ó¢ª21.8¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
