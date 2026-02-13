Æü·Ð225ÀèÊª¡§13Æü22»þ¡á260±ß¹â¡¢5Ëü7250±ß
¡¡13Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ260±ß¹â¤Î5Ëü7250±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü6941.97±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï308.03±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï5397Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3841¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ17¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï22.15¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57250¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+260¡¡¡¡¡¡¡¡5397
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57255¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+265¡¡¡¡¡¡103067
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3841¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +17¡¡¡¡¡¡¡¡5170
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34660¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+185¡¡¡¡¡¡¡¡ 348
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 710¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡¡¡ 854
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
