2026年度春季関東大学女子1部リーグの日程と組み合わせが発表！

11日（水）に一般財団法人関東大学バレーボール連盟が、2026年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦の日程および組み合わせを公式サイトで発表した。

今年度、女子1部の春季リーグは4月11日（土）に小田原アリーナで開幕する。出場校は東海大学、日本女子体育大学、東京女子体育大学、桜美林大学、順天堂大学、国士舘大学、明海大学、敬愛大学、日本体育大学、日本大学、筑波大学、青山学院大学の12校。全校が総当たりの計11試合を行う。

5月17日（日）に青山学院大学 相模原キャンパスで最終試合を行った後、閉会式を実施。23日（土）に明海大学 浦安キャンパスで1部11位 vs 2部2位と、1部12位 vs 2部1位の大学による入れ替え戦が開催される。

チケットはローソンチケットでの前売り販売や、会場販売を実施。価格は販売方法や学生、チーム関係者などによって異なる。

第72回秩⽗宮妃賜杯全⽇本バレーボール⼤学⼥⼦選⼿権⼤会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025で優勝を果たした東京⼥⼦体育⼤学や、3位の明海大学などの強豪校を筆頭に熱い戦いが繰り広げられるだろう。開催要項は公式サイトで確認が可能だ。

2026年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦の試合日程、組み合わせは以下の通り。

2026年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦 試合日程および組み合わせ



【第1日】4月11日（土） 小田原アリーナ 10：00から試合開始

Aコート第1試合：東海大 - 日女体

Bコート第1試合：東女体 - 桜美林

Aコート第2試合：順天堂 - 国士舘

Bコート第2試合：明海大 - 敬愛大

Aコート第3試合：日体大 - 日本大

Bコート第3試合：筑波大 - 青山学院



【第2日】4月12日（日） 小田原アリーナ 10：00～

Aコート第1試合：順天堂 - 日女体

Bコート第1試合：東海大 - 桜美林

Aコート第2試合：東女体 - 敬愛大

Bコート第2試合：筑波大 - 日本大

Aコート第3試合：明海大 - 青山学院

Bコート第3試合：日体大 - 国士舘



【第3日】4月18日（土） 青山学院大学 記念館 10：00～

Aコート第1試合：明海大 - 日本大

Bコート第1試合：順天堂 - 桜美林

Aコート第2試合：東女体 - 青山学院

Bコート第2試合：筑波大 - 国士舘

Aコート第3試合：東海大 - 敬愛大

Bコート第3試合：日体大 - 日女体



【第4日】4月19日（日） 青山学院大学 記念館 10：00～

Aコート第1試合：東女体 - 日本大

Bコート第1試合：明海大 - 国士舘

Aコート第2試合：日体大 - 桜美林

Bコート第2試合：東海大 - 青山学院

Aコート第3試合：筑波大 - 日女体

Bコート第3試合：順天堂 - 敬愛大



【第5日】4月25日（土） キッコーマンアリーナ 10：00～

Aコート第1試合：順天堂 - 青山学院

Bコート第1試合：日体大 - 敬愛大

Aコート第2試合：筑波大 - 桜美林

Bコート第2試合：明海大 - 日女体

Aコート第3試合：東女体 - 国士舘

Bコート第3試合：東海大 - 日本大



【第6日】4月26日（日） キッコーマンアリーナ 10：00～

Aコート第1試合：筑波大 - 敬愛大

Bコート第1試合：日体大 - 青山学院

Aコート第2試合：東海大 - 国士舘

Bコート第2試合：東女体 - 日女体

Aコート第3試合：順天堂 - 日本大

Bコート第3試合：明海大 - 桜美林



【第7日】5月2日（土） 青山学院大学 記念館 10：00～

Aコート第1試合：国士舘 - 敬愛大

Bコート第1試合：筑波大 - 日体大

Aコート第2試合：日本大 - 青山学院

Bコート第2試合：日女体 - 桜美林

Aコート第3試合：東女体 - 東海大

Bコート第3試合：明海大 - 順天堂



【第8日】5月3日（日） 青山学院大学 記念館 10：00～

Aコート第1試合：日女体 - 日本大

Bコート第1試合：国士舘 - 桜美林

Aコート第2試合：日体大 - 東海大

Bコート第2試合：東女体 - 順天堂

Aコート第3試合：明海大 - 筑波大

Bコート第3試合：青山学院 - 敬愛大



【第9日】5月9日（土） 日本女子体育大学 10：00～

Aコート第1試合：明海大 - 東海大

Bコート第1試合：東女体 - 日体大

Aコート第2試合：国士舘 - 青山学院

Bコート第2試合：筑波大 - 順天堂

Aコート第3試合：日女体 - 敬愛大

Bコート第3試合：日本大 - 桜美林



【第10日】5月10日（日） 日本女子体育大学 10：00～

Aコート第1試合：東女体 - 筑波大

Bコート第1試合：順天堂 - 東海大

Aコート第2試合：明海大 - 日体大

Bコート第2試合：日本大 - 敬愛大

Aコート第3試合：青山学院 - 桜美林

Bコート第3試合：日女体 - 国士舘



【第11日】5月17日（日） 青山学院大学 相模原キャンパス 10：00～

Aコート第1試合：日女体 - 青山学院

Bコート第1試合：国士舘 - 日本大

Aコート第2試合：日体大 - 順天堂

Bコート第2試合：敬愛大 - 桜美林

Aコート第3試合：東女体 - 明海大

Bコート第3試合：筑波大 - 東海大



≪ 閉会式 全試合終了後 ≫



【入替戦】5月23日（土） 明海大学 浦安キャンパス

1部11位 - 2部2位

1部12位 - 2部1位

