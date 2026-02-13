ÊÆÏª¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢17Æü¤«¤é¥¹¥¤¥¹¤ÇÏÂÊ¿¶¨µÄ¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î3¥«¹ñ¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤¬¡¢17Æü¤È18Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï13Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î3¥«¹ñ¶¨µÄ¤¬17Æü¤È18Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿·³»²ËÅËÜÉô¾ðÊóÁí¶É¡áGRU¤Î¥³¥¹¥Á¥å¥³¥ÕÄ¹´±¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ë¥á¥¸¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎÊäº´´±¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¸òÂå¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¹â´±¤â¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ³«ºÅ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡ÖÂåÉ½ÃÄ¤Ï½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¥«¹ñ¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤È2·î¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¼óÅÔ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2·î4Æü¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÊáÎº¤ò157¿Í¤º¤Ä¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢ÍâÆü¤Ë¸ò´¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬µá¤á¤ëÎÎÅÚ¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ò¾Ã¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£