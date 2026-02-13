NHK¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ç»×¤ï¤º¼ªµ¿¤¦»ëÄ°¼Ô¡Ö¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡¡Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¤¬ÏÃÂê¡Ö¹çË¡¤Ç¡Ä¤ª¤â¤í¤¤¥Ð¥°¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï12Æü¡¢ÃË»Ò¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£NHK¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë³¤³°Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ËSNS¾å¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Äá²¬·õÂÀÏº¤µ¤ó¤â¡ÖÂ®¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡ÖÀäÂÐÂ®¤¤¡×¡ÖÂ®¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤ÎÁª¼ê¤ª¤ë¡×¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¦¤ï¡¢Â®¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿NHK¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÈÖÁÈÆâ¤ÇÆÃÄê¤Î´ë¶ÈÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¡×¡ÖNHK¤¬¹çË¡¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¸À¤¨¤ë¤Î¤ª¤â¤í¤¤¥Ð¥°¡×¤Ê¤É¤È³Ú¤·¤àÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï1²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
