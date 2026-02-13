ÀßÄêËº¤ì¡Ä¥¹¥Î¥Ü½÷»Ò¤ËÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿1Ëç¤Ç°ÛÎã¡È¥ª¥Á¤Ê¤·¡ÉÅê¹Æ¡¡¥Ç¡¼¥Ö¤µ¤ó¹ðÇò¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¤Î¾®Ìî¸÷´õ¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¥¿¥ì¥ó¥È¤âÈ¿±þ¡£¡Ö»×¤ï¤º¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡È¥ª¥Á¤Ê¤·¡É¤Ç´¶Æ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¡ÖTEAM JAPAN¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö4Ç¯Ê¬¤Î½Å¤ß¡×¤Èµ¤·¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¾®Ìî¤¬Àã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¥á¥À¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë4Ç¯´Ö¤É¤ì¤À¤±¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤«¡¢ÁÛ¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¾®Ìî¸÷´õÁª¼ê¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÍî¤Á¤ëÀã¤ÎÃæ¡¢¤¦¤ì¤·ÎÞ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÄ¯¤á¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£»×¤ï¤º¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¹¥°ÕÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö»á¤È¤¤¤¨¤ÐÉáÃÊ¤Ï¥À¥¸¥ã¥ì¤Ê¤É¤Ç¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¡È¥¹¥Ù¤ê·Ý¡É¤¬¿¿¹üÄº¡£¤½¤ó¤ÊÀßÄê¤âËº¤ì¤ë¤Û¤É¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
