¡ÚGU¤Î¥Í¥¤¥Óー¡Û¤¬¾åÉÊ¸«¤¨¡¢¡¢¡ª Âç¿Í¤¬»î¤·¤¿¤¤♡¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤¤ì¤¤¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Íß¤·¤¤¡ª ¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ ¥Í¥¤¥Óー¤Ï½Õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥éー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤é¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ê¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÇä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¹â¸«¤¨¡ý ¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥¤ー¥ÉÄ´¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ä¥¤ー¥Ç¥£ー¥Ë¥Ã¥È¥Üー¥Àー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¤ー¥ÉÄ´¤ÎÊÔ¤ßÃÏ¤Ç¡¢¾åÉÊ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥Í¥¤¥Óー¤ò´ðÄ´¤ËÇò¤Î¥Üー¥Àー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥Ü¥¿¥ó¤â¹â¸«¤¨¡£¥·¥çー¥È¾æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥ÉÂçËÜÌ¿¡ª ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ü¥¦¥¿¥¤ÉÕ¤¥Ö¥é¥¦¥¹
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½Õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¦¥¿¥¤ÉÕ¤¥Ö¥é¥¦¥¹¡£Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Í¥¤¥Óー¤Ê¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥é¥Õ¤Ê¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤â¡ý UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½Õ¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M