¥¦¥¨¥¹¥È55.5cm¡ªH¤«¤é¤ÎÄ¶Íîº¹¡õÄ¶ÀÚ¤ì¹þ¤ß°áÁõ¤ÇÍÅ±ð¥á¥ê¥Ï¥ê¡¡Æ£¸¶¥Ê¥ß¡Ö½µ¥×¥ì¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Æ£¸¶¥Ê¥ß(26)¤¬¡¢2·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×ºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤ó¤´¤¤Íîº¹¡ª¤ÉÇ÷ÎÏ¢ª¥Á¥é¸«¤»À¸¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇ¹â¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤!¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±»þÈ¯Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖWAVES¡×¤â¥¢¥Ôー¥ë¡£ÀÚ¤ì¹þ¤ß³ÑÅÙ¤Î¿¼¤¤°áÁõ¤Ç¡¢H¤«¤é¤Î¥¦¥¨¥¹¥È55.5¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Ä¶Íîº¹¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¿§¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤ò¤ß¤Æº£¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂô»³¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½µ¥×¥ì¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡Ö»äÅª¤Ë¤Ï¤ª¿¬¤È¶»¤â¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¶»¤Ï¿â¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤ï¤ó·Á¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¿¬¤â¥¦¥¨¥¹¥È¤Î³ä¤Ë¤ÏÂç¤¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¡È»°ÅáÎ®¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ï°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¤òÃ´Åö¡£ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡¢²ÃÆ£ÎèºÚ¡¢ÏÂÅÄ³¤Í¤¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡¢À÷Ã«Í¹á¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
