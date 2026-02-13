¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç3·îÍèÆü·èÄê¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁüÅþÃå
¡¡A24À½ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î¼ç±é¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤È¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤¬3·î¤ËÍèÆü¤·¡¢3·î5Æü³«ºÅ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤é¤¬¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤ÎNY¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ÇÈãÉ¾²È¤«¤éÀäÂç¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¡£¼çÌò¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ò¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âîµå¿Íµ¤¤ÎÄã¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¤³¦¤òÌ´¸«¤ëÅ·ºÍÂîµå¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥¶¡¼¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î·¤²°¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Ï¡¢¼¡²óÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²²Ã¤·¡¢Èà¤òÇË¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤Ç»ñ¶â¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡ºòÇ¯NY¡¢LA¤Î2ÃÏ°è¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢92²ó¤â¤Î¾å±Ç²ó¤¬´°Çä¡£1·à¾ì¤¢¤¿¤ê¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬A24ºîÉÊ»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ëÁ´ÊÆ¶½¹Ô¼ýÆþ8°Ì¤Ë¡£Á´ÊÆ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó½éÆ°4Æü´Ö¤Î¶½¼ý¤Ë¤ª¤¤¤ÆA24»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤òÃ£À®¡£Â³¡¹¤ÈµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý¤¬1.47²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¡ÊBox Office MojoÄ´¤Ù¡¡¤¹¤Ù¤Æ1¥É¥ë¡á157±ß´¹»»¡Ë¤·¡¢A24»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë9ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢BAFTA11ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¾Þ¥ì¡¼¥¹ºÇÁ°Àþ¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡ËÜÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê23¡Ë¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤¬Ã£¼Ô¤Ç¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÉð´ï¤Ë½÷¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤¹¤³¤È¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¡È¥µ¥¤¥Æ¡¼ÃË¡É¥Þ¡¼¥Æ¥£¤òÇ®±é¡£ËÜÇ¯ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èá´ê¤Î³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤áÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤Ï¸½ÃÏ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£·¿ÇË¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â·óÇ¤¤¹¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¿Í¡¹¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬ËÜÅö¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ãË¡ÇÛ¿®¤äNetflix¤òÂÔ¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¡©¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÈà¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢150¡ó¤òÃí¤°¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï´ÑµÒ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡£µ¤¼è¤Ã¤¿Ëµ´Ñ¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤È¿±þ¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃÂêºî¤ê¤Î»Å³Ý¤±¤ß¤¿¤¤¤Ë±Ç¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¿´¤Èº²¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤¬¡¢3·î¡¢ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤È¤Î»î¹ç¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËºÆË¬¡£3·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ÍèÆü·èÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼°¦¤ò¶«¤Ù¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£¡Ö¡ô¥Æ¥£¥â¥·¡¼¥·¥ã¥é¥á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ø¤Î°¦¤äÍèÆü¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬²ÄÇ½¡£ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢ÍâÆü¤È¤Ê¤ë3·î6Æü¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥·¥ã¥ó¥Æ¤Ë¤Æ¡¢1½µ´ÖÀè¹Ô¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÎÍèÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤¬Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼±é¤¸¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò»ñ¶â¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤¯¸µÍÌ¾½÷Í¥¡¦¥±¥¤¤ò±é¤¸¤¿¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÎËÜºî¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î±éµ»¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡ÉÔÎÑÁê¼ê¡¦¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï´°àú¤Ë¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤¬±éµ»½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Î¿ÆÍ§¥¦¥©¡¼¥ê¡¼Ìò¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È¤Î¥»¥ê¥Õ¹ç¤ï¤»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¡£ÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»£±ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£ËÜºî¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¼ç±é¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ê17¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡È¤³¤ì¤ÏËÜÍè¤ÎËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤ ËÍ¤Ï¥Æ¥£¥ß¡¼¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¤À¡É¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Èà¤ÎÃæ¤ÇÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¿¿·õ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÆâÌÌ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£°ÎÂç¤Ê²¿¤«¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬Àï¸å¤ËÉ½¸½¤·¤¿¼«¿®¡¢¤¦¤Ì¤Ü¤ì¡¢Ìî¿´¤ÎÂÎ¸½¼Ô¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ãæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡È¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¡ÉÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢º²¤Ç¶¦ÌÄ¤·¡¢¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£°µ´¬¤Î±éµ»¤ÇÀ¤³¦¤òÓ¹¤é¤»¤ë¼ã¼êÀ¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÍèÆü¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ï¡¢3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤é¤¬¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤ÎNY¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ÇÈãÉ¾²È¤«¤éÀäÂç¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¡£¼çÌò¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ò¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯NY¡¢LA¤Î2ÃÏ°è¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢92²ó¤â¤Î¾å±Ç²ó¤¬´°Çä¡£1·à¾ì¤¢¤¿¤ê¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬A24ºîÉÊ»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ëÁ´ÊÆ¶½¹Ô¼ýÆþ8°Ì¤Ë¡£Á´ÊÆ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó½éÆ°4Æü´Ö¤Î¶½¼ý¤Ë¤ª¤¤¤ÆA24»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤òÃ£À®¡£Â³¡¹¤ÈµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý¤¬1.47²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¡ÊBox Office MojoÄ´¤Ù¡¡¤¹¤Ù¤Æ1¥É¥ë¡á157±ß´¹»»¡Ë¤·¡¢A24»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë9ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢BAFTA11ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¾Þ¥ì¡¼¥¹ºÇÁ°Àþ¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡ËÜÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê23¡Ë¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤¬Ã£¼Ô¤Ç¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÉð´ï¤Ë½÷¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤¹¤³¤È¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¡È¥µ¥¤¥Æ¡¼ÃË¡É¥Þ¡¼¥Æ¥£¤òÇ®±é¡£ËÜÇ¯ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èá´ê¤Î³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤áÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤Ï¸½ÃÏ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£·¿ÇË¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â·óÇ¤¤¹¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¿Í¡¹¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬ËÜÅö¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ãË¡ÇÛ¿®¤äNetflix¤òÂÔ¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¡©¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÈà¤é¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢150¡ó¤òÃí¤°¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï´ÑµÒ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡£µ¤¼è¤Ã¤¿Ëµ´Ñ¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤È¿±þ¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃÂêºî¤ê¤Î»Å³Ý¤±¤ß¤¿¤¤¤Ë±Ç¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¿´¤Èº²¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤¬¡¢3·î¡¢ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤È¤Î»î¹ç¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËºÆË¬¡£3·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ÍèÆü·èÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼°¦¤ò¶«¤Ù¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£¡Ö¡ô¥Æ¥£¥â¥·¡¼¥·¥ã¥é¥á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ø¤Î°¦¤äÍèÆü¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬²ÄÇ½¡£ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢ÍâÆü¤È¤Ê¤ë3·î6Æü¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥·¥ã¥ó¥Æ¤Ë¤Æ¡¢1½µ´ÖÀè¹Ô¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÎÍèÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤¬Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼±é¤¸¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò»ñ¶â¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤¯¸µÍÌ¾½÷Í¥¡¦¥±¥¤¤ò±é¤¸¤¿¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÎËÜºî¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î±éµ»¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡ÉÔÎÑÁê¼ê¡¦¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï´°àú¤Ë¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤¬±éµ»½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Î¿ÆÍ§¥¦¥©¡¼¥ê¡¼Ìò¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È¤Î¥»¥ê¥Õ¹ç¤ï¤»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¡£ÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»£±ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£ËÜºî¤Ë¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¼ç±é¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ê17¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡È¤³¤ì¤ÏËÜÍè¤ÎËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤ ËÍ¤Ï¥Æ¥£¥ß¡¼¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¤À¡É¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Èà¤ÎÃæ¤ÇÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¿¿·õ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÆâÌÌ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£°ÎÂç¤Ê²¿¤«¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬Àï¸å¤ËÉ½¸½¤·¤¿¼«¿®¡¢¤¦¤Ì¤Ü¤ì¡¢Ìî¿´¤ÎÂÎ¸½¼Ô¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ãæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡È¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¡ÉÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢º²¤Ç¶¦ÌÄ¤·¡¢¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£°µ´¬¤Î±éµ»¤ÇÀ¤³¦¤òÓ¹¤é¤»¤ë¼ã¼êÀ¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÍèÆü¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ï¡¢3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£