ÊõÄÍ·îÁÈ¤ÎÎÜ¹Ä¤ê¤¢¡¢±©²»¤ß¤«¡¢ÁÕ±©Èþ½ï¤¬ÂàÃÄ¡¡ÎÜ¹Ä¡õ±©²»¤Ï¿·¸ø¼ç±é¡õ¥Ò¥í¥¤¥ó·Ð¸³
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï£±£³Æü¡¢·îÁÈ¤ÎÎÜ¹Ä¤ê¤¢¡Ê¤ë¤ª¤¦¡¦¤ê¤¢¡Ë¡¢±©²»¤ß¤«¡Ê¤Ï¤ª¤ó¡¦¤ß¤«¡Ë¡¢ÁÕ±©Èþ½ï¡Ê¤«¤Ê¤Ï¡¦¤ß¤ª¡Ë¤¬ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¸ø±é¡Ö£Ò£Ù£Ï£Æ£Õ¡×¡Ö¿å¾½µÜÅÂ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡×Àé½©³Ú¤Î£··î£±£¹ÆüÉÕ¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÎÜ¹Ä¤Ï£²£°£±£·Ç¯ÆþÃÄ¤Î£±£°£³´üÀ¸¡£ÁÈ²ó¤ê¤ò·Ð¤Æ¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¸¦µæ²Ê£·Ç¯¤À¤Ã¤¿£²£³Ç¯¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¡½·¯¤¬¤¯¤ì¤¿Íã¡½¡×¤Ç¿·¿Í¸ø±é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È²Î¾§ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÃËÌò¡£¿·¿Í¸ø±é¼ç±é·Ð¸³¼Ô¤ÎÂàÃÄ¤Ï¡¢£±£¹Ç¯²ÖÁÈ¡Ö£Ã£Á£Ó£Á£Î£Ï£Ö£Á¡×¤Î£¹£¹´üÀ¸¡¦ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¡Ê¤Û¤º¤ß¡¦¤Þ¤Ò¤í¡á£²£´Ç¯ÂàÃÄ¡Ë°ÊÍè¡Ê¼ç±é¤·¤¿¿·¿Í¸ø±é½ç¡Ë¡£
¡¡±©²»¤ÏÎÜ¹Ä¤ÈÆ±´ü¤Î£±£°£³´üÀ¸¡££²£³Ç¯¤Î¡Ö±þÅ·¤ÎÌç¡×¤Ç¿·¿Í¸ø±é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££±£¶£¶¥»¥ó¥Á¤ÈÌ¼Ìò¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¿È¤Ç¡¢ÉñÂæ±Ç¤¨¤¹¤ë¼Çµï¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¿·¿Í¸ø±é¥Ò¥í¥¤¥ó·Ð¸³¼Ô¤ÎÂàÃÄ¤Ï¡¢£²£°Ç¯À±ÁÈ¡ÖâÁÍÔ¤ÎÃ«¡×¤Î£±£°£°´üÀ¸¡¦ºùÄíÉñ¡Ê¤µ¤¯¤é¤Ð¡¦¤Þ¤¤¡á£²£±Ç¯ÂàÃÄ¡Ë°ÊÍè¡Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¿·¿Í¸ø±é½ç¡Ë¡£»Ð¤Ï£±£°£±´üÀ¸¤Î¸µ²ÖÁÈ¡¦¶Ü¾°±Ñ¡Ê¤»¤ê¤Ê¡¦¤¨¤¤¡Ë¡£
¡¡ÁÕ±©¤Ï£±£¹Ç¯ÆþÃÄ¤Î£±£°£µ´üÀ¸¡£¥À¥ó¥¹¹ª¼Ô¤Î¼ÂÎÏÇÉÌ¼Ìò¤È¤·¤ÆÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·îÁÈ½Ð¿È¤Î£±£°£µ´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿å¾ë¤¢¤ª¤¤¡Ê¤ß¤º¤·¤í¡¦¤¢¤ª¤¤¡á£²£³Ç¯ÂàÃÄ¡Ë°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤ÎÂàÃÄ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£