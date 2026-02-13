¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¡¡1Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡Ö¤·¤²¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¡×¡¡Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò¥·¥§¥¢
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£»Å»ö¤ÎÆü¤Î1Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤·¤²¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤²¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤Î³Ú¤·¤¤1Æü¤ò¾Ò²ð¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ëÆü¤Î1Æü¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡¢7»þ15Ê¬¤È¤¤¤¦Ä«Áá¤¤»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤ËÁáÄ«¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Âð¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦à¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ëá¤Î¤ªÈ©¤òÈäÏª¤·¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¥±¥¢¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¼ýÏ¿Á°¤Ë¹Èºú¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÄ«¤´¤Ï¤ó¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢°ÜÆ°¤ÎÍÍ»Ò¡¢¼ýÏ¿¹ç´Ö¤Î²¾Ì²Åù¡¢Ë»¤·¤¤Â¼½Å¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ19»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆüºÇ¸å¤Î¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¡¼¡ª¡ª¡×¤ò¡¢´éÁ´ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â·ÇºÜ¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëµ¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Æ¤â¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÂ¼½Å¤µ¤ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¼½Å¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿♥¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÆ°²è¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
