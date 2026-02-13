»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¡õ¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×ËÜÊÔËÁÆ¬±ÇÁü²ò¶Ø ¸¶ºî¼Ô¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/13¡Û»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¤È¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡¿Ä¶ÆÃµÞ¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù¤¬¡¢2·î13Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜÊÔËÁÆ¬±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¼·½ï»á¤Ë¤è¤ë¸ø³«µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¡¢hitomi¤éÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥À¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÊÉ¥É¥ó¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦
¹â¾¾¤¬±é¤¸¤ë±ß¤Î¹Ó¤¤Â©¸¯¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ß¤¬±«¤ÎÃæ¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹È¹â¤ÈÇò¹â¡¢¤à¤½Ð¤·¤Î´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¹³Áè¤Î¸÷·Ê¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢±ß¤¬¶»¤Î±ü¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¿¡È²áµî¤ÎÈëÌ©¡É¤Îµ¤ÇÛ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¾ìÌÌ¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢³Ø¹»¤Î²°¾å¤Ç¹È¹â¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë±ß¤Î»Ñ¤Ø¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢Â«¤Î´Ö¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Í¡¼¤Ä¡¼¤Î¤Ã¡ªÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¶¯¤¬¤ê¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿±ß¤Î´¶¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯±é¤¸¤ëÈþÄá¤¬¹È¹â¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£ÈþÄá¤È±ß¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´Ø·¸À¤È¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¤ÎÍ½´¶¤¬¿§Ç»¤¯Éº¤¦ËÜÊÔËÁÆ¬±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Õ¾Þ¤·¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹âÉ¾²Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤®¤Æ¶«¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖÎø°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§¾ð¤ä²ÈÂ²¤ÎÍ×ÁÇ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ²¹¤«¤¤ºîÉÊ¡×¤È¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ä¼çÂê²Î¤ò´Þ¤á¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÎø°¦¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¼·½ï»á¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¡£¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ±¤¸²è³Ñ¡¦¹½¿Þ¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê1Ëç¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¸¶ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤È¸¶ºî¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÄá¤È±ß¤ÎÉ½¾ð¤äÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ä´Ø·¸À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤é¤«¤éËÜºî¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖLOVE 2000¡×¤Î¸¶¶Ê¤ÇµÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢Ì¾¶Ê¡ÖLOVE 2000¡×¤ÎËÜ²È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦hitomi ¤¬¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¼çÂê²Î¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÇ®ÎÌ¤ä´¶¾ð¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤ÉBLºîÉÊ´Þ¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¡¦¿ÊÆ£¾æ¹»á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ò¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÇËÂ¤°µÓËÜ²È¡¦óîÆ£¤è¤¦»á¡¢¤½¤·¤ÆZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¡¦ËöµÈ9ÂÀÏº¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÌ¡¹¤¬¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¡É¤ä¡È¾×Æ°¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë½ã°¦¡É¡¢¤µ¤é¤ËÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉÁ¼Ì¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÅÀ¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö½ã°¦¡×°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡ÖLOVE 2000¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡©¡ª¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡ÖLOVE 2000¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤È¤Æ¤â¿·¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¤³¤ÎÆó¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖLOVE 2000¡×¤¬À¨¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÀµ¤ËÎáÏÂÈÇ¡ÖLOVE 2000¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ä¥ó¥¡¼¡ßÍ§¾ð¡ß½ã°¦¡ª¡ª¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¥Ï¥é¥Ï¥é¡¦¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÃÂÀ¸¡ª¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÏºÇ¹â¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¼»ÅÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÎ¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼Ì¡²è¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÄá¤È±ß¡¢·î¤ÈÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê£²¿Í¤¬¾×Æ°Åª¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤Ö¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¯¤ÆâÁ¤·¤¯¤Æ¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬´¶Æ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿²ó¤â¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¯¤ë¥ª¥¿¥¯Âç´¿´î±Ç²èÇúÃÂ¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¤Æ¤«·ö²Þ´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡ÊÊÝ¸î¼ÔÌÌ¡Ë¡ª¡ª¤Ç¤âËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥óºÇ¹â¡ª¡ª½ÀÂÀÏ¯¤¯¤ó¤È¥¢¥í¥Ï¤¯¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Âç´¶¼Õº×¡ª¡ª
¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã¥¢¥Ä¤¤¡ª¡ª¡ª¥¯¡¼¥ë¤ÊÇ¯²¼¥ä¥ó¥¡¼¤È¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤Ç¯¾å¥ä¥ó¥¡¼¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê2¿Í¤¬ºÇ¶¯Æ±»Î¤Ç¡¢¤Ç¤âÎø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´é¤â¶á¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ô¥å¥¢¤Ç¡Ä¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¹û¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤âÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Î¤«¤Ë²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÎø¡×¤¬¡Ö°¦¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ë¶»¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡Ä¡£»ëÄ°¼ÔÁ´°÷¤Î¿´Â¡¤ò¼ÍÈ´¤¯¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤â¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
±Ç²è¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù¤Ï¡¢Çò´ä¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤òÄ¥¤ëº´Æ£ÈþÄá¡Ê»³Ãæ¡Ë¤È¹Èºù¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤òÄ¥¤ëµµ°æ±ß¡Ê¹â¾¾¡Ë¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¤È¤¤á¤¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤Î¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÈþÄá¤È±ß¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦µ®ÌÀ¤È¤·¤ÆËÙ²Æ´î¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬½Ð±é¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ÏÌ¾¶Ê¡ÖLOVE 2000¡×¤ò¡¢¼ç±é¤Î2¿Í¤¬±Ç²è¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÄá and µµ¡×¤È¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×3Ê¬´Ö¤ÎËÜÊÔËÁÆ¬±ÇÁü¸ø³«
¢¡¸¶ºî¼Ô¡¦¼·½ï»á¤è¤ê±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¡ÈÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡ÉÅþÃå
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¼·½ï»á¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¡£¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ±¤¸²è³Ñ¡¦¹½¿Þ¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê1Ëç¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¸¶ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤È¸¶ºî¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÄá¤È±ß¤ÎÉ½¾ð¤äÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ä´Ø·¸À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦hitomi¤é³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¡È¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¡ÉÅþÃå
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤é¤«¤éËÜºî¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖLOVE 2000¡×¤Î¸¶¶Ê¤ÇµÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢Ì¾¶Ê¡ÖLOVE 2000¡×¤ÎËÜ²È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦hitomi ¤¬¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¼çÂê²Î¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÇ®ÎÌ¤ä´¶¾ð¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤ÉBLºîÉÊ´Þ¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¡¦¿ÊÆ£¾æ¹»á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ò¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÇËÂ¤°µÓËÜ²È¡¦óîÆ£¤è¤¦»á¡¢¤½¤·¤ÆZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¡¦ËöµÈ9ÂÀÏº¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÌ¡¹¤¬¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¡É¤ä¡È¾×Æ°¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë½ã°¦¡É¡¢¤µ¤é¤ËÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉÁ¼Ì¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÅÀ¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö½ã°¦¡×°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡hitomi¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¢¡¿ÊÆ£¾æ¹¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
¢¡óîÆ£¤è¤¦¡ÊµÓËÜ²È¡Ë
¢¡ËöµÈ9ÂÀÏº¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¢¡¤Á¤ë¤Á¤ëÊÔ½¸Éô
¢¡»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡õ¹â¾¾¥¢¥í¥ÏW¼ç±é¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×
