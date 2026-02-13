¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦·ª¸¶·Ã¡¢·»¤¬¼ê³Ý¤±¤¿1ºÐÂ©»Ò¤Î½é¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/13¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë·ª¸¶·Ã¤¬2·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û41ºÐ¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×·»¤¬¼ê³Ý¤±¤¿1ºÐÂ©»Ò¤Î½é¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È
·ª¸¶¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ï·»¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç ¹Åç¤Ç¡÷lic¡²hairsalon¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Â©»Ò¤¬È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É ºÇ¸å¤Þ¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿ ¥Û¥Ã¡Ê¾Ð¡ËÊì¤Á¤ã¤óÂçËþÂ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤¿·ª¸¶¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£·ª¸¶¤Î·»¤¬Í¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¡¢Á°È±¤â¸å¤íÈ±¤âÃ»¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Öµã¤«¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÉ¨¤Î¾å¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö·»Ëå¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ª¸¶¤Ï2024Ç¯9·î18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢¥â¥Ç¥ë·ó¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎKouki¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯12·î22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
