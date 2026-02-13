「ミラノ・コルティナ五輪・女子スノーボードクロス・１回戦」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

吉田蓮生（日体大）が３組４位に終わり、２位以上の準々決勝進出はならなかった。

スタートで出遅れた吉田はなかなかスピードに乗れず、序盤で引き離された。中盤以降に追い上げる場面もあったが挽回しきれなかった。

レース後のインタビューでは大粒の涙を流し「レースで勝てなかったことはもちろんなんですけど、ここに来られたことだけで皆さんに感謝したいです」と話した吉田。大会開幕直前の４日、日本選手団の最後に五輪出場が決まり、決勝のレースを走り終えた感慨を口にした。「スタートセクションで遅れをとってしまったんですけど、でも途中でちょっとずつ近づいて、レース自体ができたのでよかった」と振り返った。

吉田は２度滑った予選で３２人中２８位で１回戦３組に入った。

◆吉田蓮生（よしだ・れみ） ２００５年７月３０日、川崎市出身。日体大荏原−日体大。スノーボード経験者だった両親の影響で２歳からスノーボードを始める。小学生から本格的に競技に取り組み、中学２年時にスロープスタイル競技のプロ資格を取得。その後、スノーボードクロスに転向した。