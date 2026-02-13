¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÈÞÆî¤¬¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦¼Ô¤Î¾®ÇÈ¤«¤é3¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÄ©ÀïOK¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï13Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖSTARDOM¡¡NIGHTER¡¡in¡¡KOURAKUEN2026¡¡Feb¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦¼Ô¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¢°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢É±¤æ¤ê¤¢¡¢±©Æî¡¢ÈÞÆî¡¢IWGP½÷»Ò¡õSTORONG½÷»Ò2´§²¦¼Ô¤Î¼ëÎ¤ÁÈ¤¬HATE·³¤Î°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¡¢¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¡¢ÍùÆî¡¢¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥àÁª¼ê¸¢¤ÎÎ°°²Æ¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦¼Ô¤Î¾®ÇÈ¤¬ÁÈ¤ó¤Ç12¿Í¥¿¥Ã¥°¤ÇÂÐÀï¡£
¡¡¥´¥ó¥°Á°¤«¤éHATE·³¤¬ÀèÀ©¹¶·â¡£¾ì³°Àï¤Ç»î¹ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤ÈÉ±¡¢¶êÎï¤¬Êá¤Þ¤ê¡¢ÁÇÁá¤¤Ï¢·¸¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£¾åÃ«º»Ìï¤Î·ç¾ì¤â´Ø·¸¤Ê¤·¡£°ÂÇ¼¤¬¼ëÎ¤¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÇÈ¿·â¡£10Ê¬¤¹¤®¤Ë¤ÏÈÞÆî¤È¾®ÇÈ¤¬¤ä¤ê¹ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢HATE·³¤ËÈÞÆî¤¬Êá¤Þ¤ë¤ÈÉ¬»¦¤ÎÍç¹Ê¤á¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¾å¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡£¼ëÎ¤¤ÈÈÞÆî¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ç15Ê¬4ÉÃ¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Î¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®ÇÈ¤«¤é3¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ã¤¿¤¾¡ª¡£¤¤ç¤¦¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇò¤¤¥Ù¥ë¥È¡Ê¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥àÁª¼ê¸¢¡Ë¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤ç¤¦Éé¤±¤Æ¼õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â»ä¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ç³Ð¸ç¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ©Àï¤¬·èÄêÅª¡£¤³¤ì¤Ë¾®ÇÈ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤í¤¦¤è¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò·ü¤±¤Æ¡×¤ÈÇò¤¤¥Ù¥ë¥È¤Ç²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁË»ß¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÇÓ½ü¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éµ¢¤ì¡ª¡×¤ÈHATE·³¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈÞÆî¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÂçºå¤Ç¾®ÇÈ¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤ç¤¦¥á¥¤¥ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄ©ÀïOK¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Æ·ù¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦²¦¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤º¤ÏÇò¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ë°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤Î¾®ÇÈ¤Ï¡Ö¤ª¤¤ÈÞÆî¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ä¤Ã¤È»ä¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë1Êâ¶á¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡£°ã¤¦¡¢´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ï»ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë1Êâ¶á¤Å¤¤¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£