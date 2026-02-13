¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦ÆàÎÉ¸©¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÆàÎÉ»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
ÃÏÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤ä¼«Á³¡¢Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¶Á¤¤ä»úÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë»Ô¤Ï¡¢¼ª¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î»Ô¤Ç¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆàÎÉ¸©¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤ÊÅÁÅý¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©¤Î»Ô¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ç¡¢¸©¤ÎÃæ¿´ÅÔ»ÔÌ¾¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÍ³½ï¤¢¤ëÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏÌ¾¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÀÈëÅª¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õ¤ä±§Ãè¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Ë¼«Á³¤ÎÆ»Íý¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¶Á¤¤¬Ã»¤¯¤ÆÎÏ¶¯¤¯¡¢³¤¤ä¼«Á³¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÅÀ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£´Á»ú¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÈþ¤·¤¯¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§ÆàÎÉ»Ô¡¿40É¼ÆàÎÉ¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ»Ô¤Ï¡¢Ê¿¾ëµþ¤Î»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¸ÅÅÔ¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡ÖÆàÎÉ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Å¤ß¤ä¡¢ÂçÊ©¤ä¼¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò»×¤ï¤»¤ëÌ¾Á°¤Î¶Á¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§Å·Íý»Ô¡¿54É¼ÆàÎÉ¸©ËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅ·Íý»Ô¤Ï¡¢Å·Íý¶µ¤ÎËÜÉô¤¬¤¢¤ê¡¢½¡¶µÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·Íý¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¡ÖÅ·¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤¬»ý¤ÄÍºÂç¤µ¡¢±§Ãè¤ä¿À¡¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯Í¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤´Á»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿ÀÈëÅª¤Ê¶Á¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)