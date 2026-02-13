½ÕÀá¤â¡ÖË¬Æü·Ù²ü¡×¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á¡£ÆüËÜ¿Í¤¬Î¹¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¶Ã¤¤Î¡Ö³¹¤Î¥ê¥¢¥ë¡×
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿Â®Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¤¿¤Àºò½©¤«¤é¤ÎÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤ÎÃ±·îË¬Æü¼Ô¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ45¡ó¸º¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¡Ö½ÕÀá¡Ê2·îÃæ½Ü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÕÀá¤òÁ°¤Ë²þ¤á¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¡×¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤ÏÄ¹´ü²½¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤ä½ÕµÙ¤ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤ÎÎ¹·×²è¤ò¤¹¤ë»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ë¡¢µÕ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Î¹¤ò¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡© ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
º£²ó¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢Åö¶É¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¤ØÅÏ¹Ò¡£¸½ÃÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤È¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Â¶áÃ»¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¿Íµ¤¤Î¹á¹Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹á¹Á¤Î¡Öº£¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¸½ÃÏ¥·¥ç¥Ã¥È
¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¹Ò¶õ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¸å¤â¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ê¤É¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¹á¹Á¤«¤é¤ÎË¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ÎÃ±·î¤ÇÂÐÁ°Ç¯1.9¡óÁý¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·2025Ç¯Á´ÂÎ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Á°Ç¯Èæ6.2¡ó¸º¤È¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¹ñ¤ÇÍ£°ì¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïºò²Æ¤ËÎ®ÉÛ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÇÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Öºò²Æ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡Ê¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤Ã´Åö¼Ô¡Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð3·î¤Ë¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì²ÙÊª20¥¥í¤Þ¤Ç¤¬ÌµÎÁ¤Î¡ÖGoGo¥×¥é¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¡ÊÀ®ÅÄ¡Ë¤È¹á¹Á´Ö¤Î±ýÉü¤Ï1Ëü6700±ß¤ÈÇË³Ê¡Ê¤¿¤À¤·¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¦½Ð¹ñÀÇ¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¡Ë¡£²Û»Ò¤È¤ªÃã¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢µ¡Æâ¤âºÂÀÊ¤ÎÂ¸µ¤¬¹¤¯²÷Å¬¤Ê¤É¡¢LCC¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¹á¹Á¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÂçÂ¿¿ô¤À¤Ã¤¿µ¡Æâ¤â¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ¡ºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏUSB½¼ÅÅ¤¬¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤êÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê»×¤¤»×¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¹Ò¶õ
¼ÂºÝ¤Ë³¹¤òÃë¡¦Ìë¤È»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¡¦Çã¤¤Êª¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ë¤â¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤ÏÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¾¯¤·¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÔ°Â¤òËº¤ì¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹á¹Á¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢Åç¡¹¤ò·ë¤Ö¥¢¥¸¥¢°ì¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡Ö¹·ÄÚ360¡Ê¥´¥ó¥Ô¥ó360¡Ë¡×¤Ë¤â¾è¼Ö¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤ì¤Ð360ÅÙÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£»³Äº¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä»û±¡¤â¸«¤´¤¿¤¨½½Ê¬¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¹á¹Á¤ØÅþÃå»þ¤ä½ÐÈ¯Á°¤Ê¤ÉË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
³¹¤Î·öÁû¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏÃÏ²¼Å´¤ÎÁ×²¦Âæ±Ø¡Ê¥½¥¦¥ª¥¦¥À¥¤¡Ë¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ¤Ç10Ê¬¡£·¼ÆÁ±Ø¡Ê¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡Ë¤äÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖAIRSIDE¡×¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¹Ãæ¤Ø½Ð³Ý¤±¤ë¤Î¤Ë¤âÉÔÊØ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¡Ö¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥É¡¼¥à·¿¤Î»ÜÀß¤Ç¹á¹Á¤Î¿·Ì¾½ê¡£Ìë¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¥¹¥«¥¤¥Ð¡¼¡ÖJIN BO LAW¡×¤«¤é¤Ï¶åÎ¶¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¡¢Ãë¤Ï´Ñ¸÷¡¢Ìë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹ÂÚºß¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
µÒ¼¼¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯Ê·°Ïµ¤¡£¹¤µ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÉô²°¤Ç¤â22Ê¿ÊÆ°Ê¾å¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¡£¹á¹Á¤Ï¥Û¥Æ¥ëÂå¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¤Ï5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤¬¤é1Éô²°¤¢¤¿¤ê2Ëü±ßÁ°¸å¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢±ß°Â¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ê¥Ã¥Á¤Êµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡Ê¢¨2026Ç¯3·î½ÉÇñÊ¬¡£¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤Ï½ÉÇñÆü¡¦Í½ÌóÆü¡¦°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¡¼¥»¥Ã¥È¤Î¡Ö1Çñ26»þ´Ö¥¹¥Æ¥¤¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸·ÐÍ³¤ÎÍ½Ìó¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ´Ö¤¬Áª¤Ù¡¢1Çñ¤¢¤¿¤ê26»þ´ÖÂÚºß¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£Ä«°ì¤ÇÅþÃå¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤ËÄ¾¹Ô¤Ç¤¡¢Ìë¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ê¤é½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Þ¤ÇÉô²°¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
º£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥Ð¥¤ ¥¢¥´¡¼¥é Âçºåºæ¤ò´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¥É¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Î¤³¤È¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡¡
¢¨2025Ç¯12·îÅÏ¹Ò»þ¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ºÇ¿·¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤Ï¹á¹ÁÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö³¤³°°ÂÁ´¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê´í¸±¾ðÊó¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¾ðÊó¡¦¹°è¾ðÊó¡Ë¡×¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´¼«¿È¤ÇÀººº¡¦È½ÃÇ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤
(Ê¸:Â¼ÅÄ ÏÂ»Ò¡ÊÎ¹¤Î½àÈ÷¡¦¤ªÆÀ¡¦ÊØÍø¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡©¡×¹á¹Á¤Î³¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÈ¿Æü´¶¾ð¡É¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¸½ÃÏÅþÃå¸å¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ô¡¼¥¯¡¢¶åÎ¶ÜÍ¾ë¸ø±à¡¢¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ò¤Î¤¾¤¤¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ë¿Í¡ÊÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¤äÃÄÂÎ¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹á¹Á¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë³¹¤òÃë¡¦Ìë¤È»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¡¦Çã¤¤Êª¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ë¤â¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤ÏÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¾¯¤·¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÔ°Â¤òËº¤ì¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹á¹Á¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢Åç¡¹¤ò·ë¤Ö¥¢¥¸¥¢°ì¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡Ö¹·ÄÚ360¡Ê¥´¥ó¥Ô¥ó360¡Ë¡×¤Ë¤â¾è¼Ö¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤ì¤Ð360ÅÙÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£»³Äº¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä»û±¡¤â¸«¤´¤¿¤¨½½Ê¬¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¹á¹Á¤ØÅþÃå»þ¤ä½ÐÈ¯Á°¤Ê¤ÉË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¹á¹Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥É¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡£¶Ã¤¤Î1Çñ26»þ´ÖÂÚºß¤È¤Ï¡Ö¥É¡¼¥»¥Ã¥È¡ÊDorsett¡Ë¡×¤Ï¡¢¹á¹ÁÈ¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â2025Ç¯3·î¤Ë¡Ö¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥Ð¥¤ ¥¢¥´¡¼¥é Âçºåºæ¡×¤¬³«¶È¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢µì¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¶õ¹Á¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë2024Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡ÊDorsett Kai Tak Hong Kong¡Ë¡×¤ØÂÚºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤Î·öÁû¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏÃÏ²¼Å´¤ÎÁ×²¦Âæ±Ø¡Ê¥½¥¦¥ª¥¦¥À¥¤¡Ë¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ¤Ç10Ê¬¡£·¼ÆÁ±Ø¡Ê¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡Ë¤äÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖAIRSIDE¡×¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¹Ãæ¤Ø½Ð³Ý¤±¤ë¤Î¤Ë¤âÉÔÊØ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¡Ö¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥É¡¼¥à·¿¤Î»ÜÀß¤Ç¹á¹Á¤Î¿·Ì¾½ê¡£Ìë¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¥¹¥«¥¤¥Ð¡¼¡ÖJIN BO LAW¡×¤«¤é¤Ï¶åÎ¶¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¡¢Ãë¤Ï´Ñ¸÷¡¢Ìë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹ÂÚºß¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
µÒ¼¼¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯Ê·°Ïµ¤¡£¹¤µ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÉô²°¤Ç¤â22Ê¿ÊÆ°Ê¾å¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¡£¹á¹Á¤Ï¥Û¥Æ¥ëÂå¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¤Ï5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤¬¤é1Éô²°¤¢¤¿¤ê2Ëü±ßÁ°¸å¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢±ß°Â¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ê¥Ã¥Á¤Êµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡Ê¢¨2026Ç¯3·î½ÉÇñÊ¬¡£¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤Ï½ÉÇñÆü¡¦Í½ÌóÆü¡¦°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¡¼¥»¥Ã¥È¤Î¡Ö1Çñ26»þ´Ö¥¹¥Æ¥¤¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸·ÐÍ³¤ÎÍ½Ìó¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ´Ö¤¬Áª¤Ù¡¢1Çñ¤¢¤¿¤ê26»þ´ÖÂÚºß¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£Ä«°ì¤ÇÅþÃå¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤ËÄ¾¹Ô¤Ç¤¡¢Ìë¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ê¤é½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Þ¤ÇÉô²°¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
º£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥Ð¥¤ ¥¢¥´¡¼¥é Âçºåºæ¤ò´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¥É¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Î¤³¤È¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¥É¡¼¥»¥Ã¥È ¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡¡
¡Ú¸¡¾Ú·ë²Ì¡Û¹á¹Á¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£½µËöÃÆ´ÝÎ¹¤âOKÎ¹¹ÔÆ°¸þ¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤òÎ¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤â¡¢¹á¹Á¤ÏÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î±Æ¶Á¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤â¡¢Îã¤¨¤ÐÀ®ÅÄ¤Ê¤é4¡Á5»þ´ÖÄøÅÙ¤ÈÎÉ¹¥¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢½µËö¤ÎµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤ä½ÕµÙ¤ß¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÎÎ¹Àè¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
