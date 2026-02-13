Åìµþ¹Ù³°¤Ç¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÉðÂ¢Ìî»Ô¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡ÚÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤â¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅìµþ¹Ù³°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Åìµþ¥¬¥¤¥É¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¿Íµ¤¤Î³¹¡¦µÈ¾Í»û¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÏÌÀ¼£22Ç¯¡Ê1889Ç¯¡Ë¤ÎÄ®Â¼À©»Ü¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÉðÂ¢ÌîÂ¼¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä®À©¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ê1947Ç¯¡Ë¤Ë¸½ºß¤Î¡ÖÉðÂ¢Ìî»Ô¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¤ÎÈ¯ÂÅö»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿µÈ¾Í»ûÂ¼¡¦À¾·¦Â¼¡¦´ØÁ°Â¼¡¦¶Â¼¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÂ¼¤È°æ¸ý¿·ÅÄ¤ÎÈô¤ÓÃÏ¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢4¤Ä¤ÎÂ¼¤ÎÌ¾Á°¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉðÂ¢ÌîÂæÃÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾Á°¤ò·è¤á¡¢¿·¤·¤¤Â¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉðÂ¢Ìî¤È¤¤¤¦ÀÎ¤«¤é¤ÎÃÏÌ¾¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÉð»Î¤ÎÉð¤Î»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Á¤¤â¤È¤Æ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö´Á»ú¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¶Á¤¤¬Îò»ËÅª¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È3¤Ä¤Î±ß¤ÈÂë¡É¤È¤¤¤¦¡¢»Ô¾Ï¡Ê»Ô¤Î¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤«¤é¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»°Âë»Ô¡£»°Âë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤¬À¤ÅÄÃ«ÎÎ¡¦ÌîÊýÎÎ¡¦ÉÜÃæÎÎ¤È¤¤¤¦¡Ö»°¡×¤Ä¤ÎÎÎ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¾·³¤¬Âë¤Ê¤É¤ÎÄ»¤ò»È¤Ã¤Æ¼íÎÄ¤ò¤¹¤ë¡ÖÂë¡×¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶Á¤¤È»úÌÌ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿»³¸ý¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ»¤Î²¦ÍÍ¡¢Âë¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¶Á¤¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÂë¤È¤¤¤¦»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹âµé´¶¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤¬¤¢¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Æ£´Ý Í³²Ú ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Åìµþ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤ò´Þ¤áÌó30Ç¯¡¢Åìµþ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¼èºà¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï2000°Ê¾å¡£2008Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏAll AboutÅìµþ¥¬¥¤¥É¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢2Â¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç³èÆ°¡£
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
²óÅú¼ÔÂ°À¡§Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í
¢¨ËÜÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï²óÅú¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÃÇÄêÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó(Ê¸:Æ£´Ý Í³²Ú)
1°Ì¡§»°Âë»Ô¡¿48É¼ÉðÂ¢Ìî»Ô¤È¶Ïº¹¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö»°Âë»Ô¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡È3¤Ä¤Î±ß¤ÈÂë¡É¤È¤¤¤¦¡¢»Ô¾Ï¡Ê»Ô¤Î¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤«¤é¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»°Âë»Ô¡£»°Âë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤¬À¤ÅÄÃ«ÎÎ¡¦ÌîÊýÎÎ¡¦ÉÜÃæÎÎ¤È¤¤¤¦¡Ö»°¡×¤Ä¤ÎÎÎ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¾·³¤¬Âë¤Ê¤É¤ÎÄ»¤ò»È¤Ã¤Æ¼íÎÄ¤ò¤¹¤ë¡ÖÂë¡×¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶Á¤¤È»úÌÌ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿»³¸ý¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ»¤Î²¦ÍÍ¡¢Âë¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¶Á¤¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÂë¤È¤¤¤¦»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹âµé´¶¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤¬¤¢¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
