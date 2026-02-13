Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¡¢¸ýÄý±Ö¤ÎÎ®¹Ô¤ò¡Ö¹ñ²ÈºÒ³²¡×¤Ë»ØÄê
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤Ï2·î12Æü¡¢¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¸ýÄý±Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ²ÈºÒ³²¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢¹ñ¤òµó¤²¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹³ô¤ËÍ¸ú¤Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤¬¥ï¥¯¥Á¥óÄ´Ã£¤ò°ì¸µÅª¤ËÄ´À°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î1400ËüÆ¬¤Îµí¤Ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ýÄý±Ö¤ÎÎ®¹Ô¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¥¯¥ï¥º¡¼¥ë¡¦¥Ê¥¿¡¼¥ë½£¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÍ×ÇÀ¶ÈÃÏ°è¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ýÄý±Ö¤Ïµí¤ä¥Ò¥Ä¥¸¡¢ÆÚ¤Ê¤É¤Î¶öÄýÎàÆ°Êª¤Î´Ö¤ÇÅÁÀ÷¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹À´¶À÷¾É¤Ç¡¢Øí´µ¤·¤¿Æ°Êª¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤ÏÂÎ²¹¤Î¾å¾º¤ä¸ý¹ÐÆâ¤ÎÇ´Ëì¤ä¤Ò¤Å¤á¤Ë¿åá×¤¬¤Ç¤¤ÆÄÙáç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ø¤Î´¶À÷¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Øí´µ¤·¤¿Æ°Êª¤È¤Î²áÅÙ¤ÊÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ê´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë