¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ï2·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§ÀéÄ»¥Î¥Ö¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ï2·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡¢¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È

¡ÖÀÄ½Õ¤Æ¤«¤ó¤¸¡×

¥Î¥Ö¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤µ¤ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤µ¤ó¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥É¥¸¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¿·ÂçÎ¦¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥´¥ë¥Õ¾ì¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢3¿Í¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤­¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ï¶½Ê³¤·¤ÆµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤ò¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤«¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÄ½Õ¤Æ¤«¤ó¤¸¡×¡Ö¤É¤·¤¿¡©¡×¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅçÌ±¤¬Á´°÷Íç¤ÎÅç¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤¯¤é¤¤¤Î¾Ð´é¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È

¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ö¤µ¤ó¡£1·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)