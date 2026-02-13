スポーツ施設の再編を検討していた新潟市は、中央区の白山エリアに新たにアリーナを建設する方針を固めました。拠点性の向上や経済の活性化につなげたい考えです。

【齋藤正昂アナウンサー】
「建設から60年以上が経っている新潟市体育館。この敷地に新たにアリーナを建設する予定だということです」

新潟市中央区の白山エリアには、陸上競技場や体育館などのスポーツ施設が集まっています。

ただ、老朽化が課題となる中、市は施設の再編に向け検討を重ね、おととし、有識者会議がプロスポーツの公式戦やコンサートが開催できる球技専用スタジアムやアリーナの新設が望ましいと提言していました。

そして2月13日、新潟商工会議所からアリーナ建設の要望を受けた中原市長は…

【新潟市　中原八一 市長】
「アリーナの実現を核とした白山エリアのスポーツ施設の再編を進めていきたい」

アリーナを新設する方針を明らかにしました。体育館と陸上競技場のサブトラックを廃止し、その跡地に建設する計画です。

【新潟市　中原八一 市長】
「今後、新潟市の拠点性をさらに向上させ、交流人口の増加を通じて新潟の経済を活性化させていくため、政令指定都市としてふさわしい施設というのは、これまで新潟市になかったアリーナであると判断した」

新たな施設に経済界も期待を寄せます。

【新潟商工会議所　廣田幹人 会頭】
「スポーツと文化の拠点が増えていくことはとてもいいことだと思うので、そういったことを我々、経済界が新潟市と一緒になって進めていくことができればいい」

また、陸上競技場については改修、または建て替えるとしています。