CANDY TUNE ¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÇÀª¤¤¡ª 4¡¦22¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î3rd¥·¥ó¥°¥ë¤ò£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½éÈäÏª
¡¡ºòÇ¯£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤¬¡¢£³£ò£ä¥·¥ó¥°¥ë£Ã£Ä¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Â£Ï£Õ£Î£Ã£Å¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡×¤ò£´·î£²£²Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¡¦£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£±£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥£´¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡£Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¸å¤Ë¡¢£³£ò£ä¥·¥ó¥°¥ë£Ã£Ä¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡É½Âê¶Ê¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Â£Ï£Õ£Î£Ã£Å¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¡£·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ï·¼ãÃË½÷¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºî¤Ï£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¶Ì²°£²£°£¶£°¡ó¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Â£Ï£Õ£Î£Ã£Å¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡×¤Ï£²£±Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«Í½Äê¡££±£³Æü¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯£´·î¤è¤ê£Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡ÖËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡×Âè£´¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤â¥é¥¤¥ÖÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô£±£¹£°£°ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¶ÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£